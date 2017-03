Constantin l-a asigurat pe Grindeanu că susține în continuare Guvernul

Vicepremierul Daniel Constantin, copreședinte ALDE, a declarat că a discutat cu premierul Sorin Grindeanu, duminică, și l-a asigurat că indiferent de cum vor evolua lucrurile în Alianța Liberalilor și Democraților „toți” colegii săi de partid vor susține în continuare Guvernul pe care acesta îl conduce.

„Eu am vrut să arăt și am vorbit astăzi în ședință (Delegația Permanentă a ALDE — n.r.) de un lucru. Nu țin, nu e mai importantă pentru mine funcția din Guvern decât principiile pe care le-am promovat până acum în politică și oamenii la care am ținut în politică. (…) Asta nu este pentru mine un capăt de țară, am fost în aceste funcții, mai am ocazia, probabil, în viitor, nu țin acum de toate aceste aspecte. (…) În această seară am discutat și cu domnul Grindeanu, l-am informat vizavi de ședința de astăzi (din ALDE — n.r.) și l-am asigurat că indiferent de ce se va întâmpla în ALDE, toată lumea, dar toată lumea și cei care îl susțin pe domnul Tăriceanu și cei care mă susțin pe mine, toți vom susține Guvernul Grindeanu”, a declarat Daniel Constantin, duminică seară la Realitatea TV, citat de Agerpres.

Referindu-se la situația creată în ALDE, el a adăugat că poziția pe care a avut-o în cadrul Delegației Permanente ține de „principii” și că, luni, unii dintre colegii alături de care a părăsit reuniunea liberalilor și democraților vor ataca în instanță modul cum a fost convocată ședința pe care a numit-o „simulacru de întâlnire”, precum și decizia luată acolo a convocării unui congres al partidului.

„Lucrurile pentru care astăzi am avut această atitudine nu țin de funcții, nici de funcții din partid, ele țin de anumite principii. E cam greu, știu, să vorbim de anumite principii în politică, dar eu chiar țin la acest lucru. Și mai țin la ceva, țin la oamenii care au fost alături de mine în această perioadă. (…)Am preluat Partidul Conservator în februarie 2010, sunt peste șapte ani de zile în care am avut foarte mulți oameni și pe care nu o să accept în această perioadă să-i dăm la o parte doar că nu-i plac domnului Tăriceanu sau altcuiva din partid. Din acest motiv, astăzi Delegația Permanentă a fost contestată. Nu am putut să participăm alături de colegi la o formulă nestatutară, am fost de acord să convocăm Delegația Permanentă, dar în conformitate cu ce spune Statutul, au fost convocați alți oameni care nu fac parte din Delegația permanentă sau nu au fost convocați toți cei care trebuiau să facă parte din Delegația permanentă, motiv pentru care mâine (luni — n.r.) parte din colegii mei vor ataca în instanță acest simulacru de întâlnire de astăzi și convocarea congresului pe care l-au stabilit (…) Mâine, deja, colegii pregătesc. Noi atacăm o decizie, nu-l atacăm pe domnul Tăriceanu”, a declarat Constantin.

El a susținut că „decizia care se ia în ALDE, mai ales după ce s-a intrat la guvernare, nu mai este transparentă”. „Nu e admisibil ca deciziile să se ia numai într-un cerc restrâns, nu vorbesc numai de un om, iar noi toți să suferim eventuale consecințe sau beneficii. Nu este în regulă”, a spus Constantin.

El a precizat că înaintea Delegației Permanente a ALDE a avut o discuție cu Călin Popescu Tăriceanu, la care a participat și Daniel Chițoiu, despre „un mecanism de transparentizare” a deciziilor, dar fără să a se ajunge la vreun rezultat.

Copreședintele ALDE a mai spus că rămâne în continuare în partid și că, alături de ceilalți colegi ai săi, se va lupta pentru „respectarea regulilor democratice”.

Daniel Constantin a părăsit, duminică, lucrările Delegației Permanente ALDE, însoțit de un grup de membri ai formațiunii, și a denunțat reuniunea ca fiind nestatutară. Majoritatea celor care s-au aflat alături de Constantin sunt foști membri ai Partidului Conservator, patru dintre aceștia ocupând funcții, în prezent, de secretari de stat.