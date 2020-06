Consiliul Fiscal estimează o cădere economică de 4-6% în acest an

Consiliul Fiscal estimează, într-un scenariu mijlociu, o cădere economică de 4-6% în acest an şi un deficit bugetar de 8-9%, după cum a declarat preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, într-o dezbatere de profil.

„La Consiliul Fiscal am avut rezerve faţă de 1,9% (estimarea oficială de cădere economică). Preferăm un scenariu mijlociu, cu o cădere între 4% şi 6%: există şi unul mai sever. De ce 1,9% declin nu este plauzibil? Fiindcă avem o cădere mare a producţiei. Avem şi o cădere mare a exporturilor. Depindem mult de lanţurile de producţie europene. Am pornit şi cu un handicap mare… Deficit structural al bugetului public foarte mare. Deci, înainte de pandemie. Deficit primar – înainte de serviciul datoriei – care este cel mai mare în Uniunea Europeană. Şi de aici mari dificultăţi în a finanţa economia…necesarul de finanţare este foarte mare. Avem un spaţiu de manevră foarte limitat pentru a atenua efectele crizei. Şi de aici întrebări legate de care vor fi deficitele în acest an şi respectiv în 2021. La Consiliul Fiscal lucrăm cu o plajă de 8-9% deficit bugetar pentru plaja de cădere economică între 4 şi 6% şi respectiv deficit 9-10,4% pentru o cădere economică de 8 şi 9%, unde este inclusă creşterea punctului de pensie cu 40%”, a spus Dăianu.

Preşedintele Consiliului Fiscal a afirmat că, în cazul în care creşterea punctului de pensie va fi mai mică, de 10% de exemplu, ar avea loc o reducere nu „nesemnificativă” a deficitului bugetar în acest an, la 7,3 – 8,2%.