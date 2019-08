Consideraţi că ar trebui interzise jocurile de „păcănele” în Satu Mare?

În mod sistematic suntem rugaţi să scriem despre necazurile pe care le provoacă jocurile de „păcănele” în rândul familiilor, a copiilor, prin banii pierduţi de capi de familie, de oameni în toată firea care nu pot rezista tentaţiilor jocurilor de noroc.

La urma urmei, aceste jocuri sunt legale. Că este posibil să se facă evaziuni fiscale, spălări de bani, alte nenorociri pe care le aduc jocurile de noroc în general, este o altă problemă ce ţine de exigenţa organelor de control, a autorităţilor locale. Nu credem că un prefect, un şef al poliţiei, un procuror, un poliţist, un primar şi-ar permite să joace la „păcănele”. Cu atât mai mult se impune un control sever al acestor locaţii, şi din punctul de vedere al efectului nociv asupra tinerilor.

Nu în ultimul rând, ne avertizează cititorii noştri, spaţiile în care sunt amplasate „păcănelele” devin „locuri obscure, în care se consumă tot felul de substanţe interzise, locuri în care promiscuitea sexuală se desfăşoară în voie”.

Nu odată am primit informaţii că se rulează mari sume de bani, chiar de către reprezentanţi de frunte ai autorităţilor locale. Acest lucru chiar nu îl putem crede. Aşa ceva credem că nu se poate întâmpla decât într-un loc al clanurilor precum Caracal, un oraş în care legea o fac clanurile.

Nu putem concepe că cineva ar putea pierde, de exemplu 2000 de euro într-o seară, iar auorităţile competente să nu afle şi să-şi pună întrebarea din ce va trăi familia respectivă în lunile următoare.

Florin Pandele, primarul oaraşului Voluntari, mai cunoscut ca soţ al Gabrielei Firea, primar general al Capitalei, a propus să se facă un referendum pentru interzicerea jocurilor de „păcănele”. Iată ce se scria în expunerea de motive:

,,Ne dorim o societatea in care fundatia solida o reprezinta FAMILIA. O familie sanatoasa, o familie cu principii, o familie in care veniturile financiare sunt folosite la dezvoltarea copiilor si la asigurarea unui trai decent pentru acestia, nu la alimentarea unor vicii precum JOCURILE DE NOROC’’.

La initiativa domnului Primar Florentin Costel Pandele, s-a aprobat, astazi 29.03.2019, de catre Consiliul Local Voluntari, Hotararea privind organizarea unui referendum in Orasul Voluntari, la data de 26 mai 2019, pentru a consulta cetatenii cu domiciliul stabil in Orasul Voluntari cu privire la problema jocurilor de noroc, in conformitate cu prevederile legilor nr. 3/2000 si nr. 215/2001.

Prin acest lucru dorim sa facem un prim pas in vindecarea dependentei de jocurile de noroc, problema ce a devenit din ce in ce mai prezenta atat in Orasul Voluntari, cat si in restul tarii”.

Toţi sătmărenii, indiferent că locuiesc la ţară sau la oraş, ştiu ce tragedii implică în viaţa familiilor jocurile de noroc, mai ales „păcănelele”. De aceea punem şi noi problema nu atât a interzicerii lor, cât a unui control mai sever a celor care îşi joacă banii familiei la „păcănele”.

Întrebarea noastră este