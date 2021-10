Confruntarea moţiunilor

PSD a ameninţat că înaintează o moţiune de cenzură, dar USR PLUS şi AUR au furat startul.

Imediat după ieşirea de la guvernare, fără să se gândească la consecinţele de ordin doctrinar, Dan Barna, cu acceptul lui Dacian Cioloş, şi după consultarea cu partidul, au iniţiat o moţiune de cenzură. Pentru că nu aveau numărul necesar de semnături au făcut o înţelegere cu AUR.

Motiv pentru care Florin Cîţu şi susţinătorii lui i-au acuzat pe Dan Barna şi Dacian Cioloş că se asociază cu un partid extremist, ba chiar neofascist, şi au pârât USR PLUS la forurile internaţionale. Scopul a scuzat mijloacele. Demiterea premierului Florin Cîţu este obiectivul numărul unu al USR PLUS şi condiţia refacerii coaliţiei de guvernare.

Probleme de constituţionalitate au amânat votul. Nici acum nu se ştie dacă moţiunea celor două partide este acceptabilă din punct de vedere constituţional.

PSD profită de ocazie şi îşi ia revanşa iniţiind propria moţiune.

Având experienţă în domeniu, PSD promite că totul se va petrece în câteva zile. Joi se citeşte moţiunea de cenzură, iar marţi, 5 octombrie, se supune la vot.

Şi în cazul primei moţiuni PSD a promis că o votează, pentru ca, la rândul lui USR PLUS, să promită că va vota moţiunea PSD, chiar şi fără să o citească. Totul pentru demiterea premierului Florin Cîţu. Săptămâna viitoare, de fapt începând din 2 octombrie, USR PLUS va avea un singur lider. În primul tur Dacian Cioloş a obţinut 46%, cu trei procente peste Dan Barna. Alegerile s-au făcut online. La ele au participat toţi membrii USR şi PLUS, adică în jur de 30 000 de persoane. De remarcat că în cazul acestor partide campania s-a derulat într-o atmosferă colegială, fără atacuri la persoană. Doar în subteran sunt bănuite nişte manevre, dar se pare că s-a trecut uşor peste ele. Rezultatele turului final se vor anunţa în 2 octombrie. Data este importantă pentru că din acel moment preşedintele Iohannis va negocia numai cu o singură persoană. Strategia acestui partid este diferită de a celorlalte partide. Liderii lor se ascund după deciziile care se iau în interiorul partidului. Deci Dacian Cioloş sau Dan Barna nu pot ceda în faţa argumentelor din timpul negocierilor nici măcar în faţa preşedintelui Iohannis.

Scopul şi decizia primară rămân neschimbate: guvern fără Florin Cîţu prim ministru. PSD are acelaşi obiectiv: plecarea lui Florin Cîţu din fruntea guvernului. Marcel Ciolacu exclude susţinerea unui guvern minoritar de către PSD. Aşadar, din punct de vedere matematic guvernul PNL este ca demis. PNL, AUR şi USR PLUS au voturile necesare pentru demitere.

Ce mai rămâne ca zonă de speculaţie este dacă parlamentarii din aripa Orban, circa 40 de fideli nemulţumiţi, vor vota moţiunea? Ludovic Orban, pe persoană fizică, promite că niciodată nu va vota împotriva unui guvern PNL. Dovadă că încă speră într-o împăcare a aripilor, sau că are o strategie ascunsă prin care să atragă de partea lui mai mulţi liberali nemulţumiţi. De regulă în preajma moţiunilor de cenzură se derulează o serie de negocieri secrete, se fac şi desfac planuri, se iau parlamentari la bucată. De data aceasta, dată fiind diferenţa mare dintre cele două tabere, negocierile nu-şi mai au rostul. Soarta guvernului Cîţu pare pecetluită. În ciuda evidenţelor atât preşedintele Iohannis cât şi premierul Cîţu nu se arată îngrijoraţi, de parcă ar avea în mânecă o soluţie salvatoare.

Va cădea guvernul Cîţu săptămâna viitoare? Îşi va da Florin Cîţu demisia înainte de votul moţiunii de cenzură pentru a putea fi desemnat cu formarea unui nou guvern? Peste câteva zile pe scena politică se va juca altă piesă. Posibil să urmeze o lungă perioadă de instabilitate politică. Este exclus cu totul un guvern de tehnocraţi?