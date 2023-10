Conflict între MM Stoica şi Mitrea! Cine are dreptate?

FCSB a remizat cu Universitatea Cluj, scor 2-2, iar după meci au apărut mai multe reacţii. Una a fost a lui Bogdan Mitrea, jucătorul Universităţii oferind declaraţii care l-au deranjat pe Mihai Stoica. De altfel, oficialul din Bucureşti i-a răspuns la un post de televiziune.

„Am văzut că Mitrea e bucuros şi se răzbună împotriva noastră… Ok, a marcat, bravo lui dar nu înţeleg ce motiv are de răzbunare. Că pe la noi săracul nu putea să marcheze nici măcar jucător de divizia C când am jucat cu Suceava. Am fost foarte bucuros când am aflat că vine la noi, am zis a jucat la Ascoli, dar după la noi… săracul… la noi tremura şi la încălzire! Unii sunt pentru presiune, alţii sunt pentru echipe din astea care nici aşa, nici aşa. Dacă erai mare sculă şi te dădea cineva afară, dar când tu… Mă rog…”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Amintim că Bogdan Mitrea a jucat la FCSB din iulie 2016 până în ianuarie 2017, având 9 meciuri bifate la FCSB.

„Plecăm cu un punct, e a treia oară când dau gol împotriva lor. Mă bucur de fiecare dată, e aşa o mică revanşă. Sunt de acord cu el (n.red. Nistor), Sabău e omul care a reuşit să ne adune, să ne dea o direcţie, să creeze o identitate. Vrem să pasăm, consider că şi azi am încercat să jucam fotbal, nu am bâlbâit mingea, le-am pus probleme.

Ne simţim puternici şi vrem să creştem de la meci la meci. Dacă marcau acolo era mult mai dificil. Noi am riscat în a doua repriză, dar aşa e cu FCSB. Goluri uşoare, dar asta este, suntem bucuroşi că am egalat”, a declarat Mitrea.

