CONFERINŢĂ PNL SATU MARE: Liberalii aşteaptă o soluţie pentru lipsa parcărilor din Centru

Subiectul lipsei parcărilor din Centrul Vechi al muni-cipiului Satu Mare a stârnit unele discuţii în contra-dictoriu, în şedinţa Consiliului Local din data de 27 iulie 2023.

Este vorba de limitarea considerabilă a numărului locurilor de parcare din zona Centrului Vechi, în urma lucrărilor de reabilitare, care au fost demarate la sfârşitul anului 2022. Despre subiect a discutat consilierul local Victor Cernea, în cadrul conferinţei de presă de vineri, iniţiată de subprefectul Romeo Pop, de la sediul partidului.

Liberalul a declarat că PNL Satu Mare nu susţine extinderea zonelor de parcare cu plată, la nivelul municipiului Satu Mare, deoarece ar însemna ca sătmărenii să fie puşi la plata unor abonamente anuale, sau a unor tichete ocazionale de parcare.

De menţionat este faptul că la şedinţa Consiliului Local din data de 27 iulie 2023, membrii PNL au votat împotriva proiectului care prevede extinderea zonei B pe anumite străzi din Satu Mare, însă fără succes. Din punct de vedere numeric, liberalii nu au niciun cuvânt de spus în ceea ce priveşte deciziile luate prin CLSM, fiind prea puţini pentru a putea crea opoziţie reală.

„Stimaţi sătmăreni, după ce am văzut de toate, sau am crezut că am văzut de toate, primarul Kereskenyi Gabor reuşeşte să ne surprindă din nou. Vorbim despre reabilitarea Centrului Vechi. În condiţiile în care în urma reabilitării Centrului Vechi urmează să se desfiinţeze peste 250 de locuri de parcare, în condiţiile în care de mai bine de 7 ani nu s-a construit niciun loc nou de parcare, iată că acum, pentru a acoperi golul din buget, sau nu ştiu din ce motive, s-a propus extinderea Zonei B, astfel încât Bulevardul Careiului, sau chiar şi zona de lângă Piaţa de Vechituri urmează să se transforme în Zona B şi oamenii de acolo vor fi nevoiţi să plătească pentru locurile de parcare„, a explicat Victor Cernea, membru al Consiliului Local Satu Mare, din partea PNL.

Acesta a mai precizat faptul că Partidul Naţional Liberal, asemenea iniţiativă a Primăriei, pentru că ar însemna ca sătmărenii care locuiesc în diferite zone ale municipiului să fie supuşi unor cheltuieli suplimentare, dar şi cei care le tranzitează.

Cernea a declarat că este o modalitate a Primăriei prin care se acoperă golul din bugetul local care s-a creat din cauza închiderii Centrului Vechi. De asemenea, consilierul local a spus despre Kereskenyi Gabor că şi-a demonstrat incapacitatea şi imposibilitatea de a întreprinde soluţii complete şi de a anticipa problemele care pot să apară după diferite investiţii, după cum s-a întâmplat cu conducerea Centrului Vechi.

Romeo Pop: Adelin Ghiarfaş doreşte cu orice preţ să ne fie din nou coleg

Tot în conferinţa de ieri, subprefectul Romeo Pop a dorit să clarifice situaţia fostului coleg Adelin Ghiarfaş. Fostul liberal doreşte, cu orice preţ, să fie afiliat la Organizaţia Judeţeană a Partidului Naţional Liberal, după ce a blamat această grupare politică în fel şi chip, prin toate postările şi luările sale de poziţie, din ultimul an şi câteva luni.

„N-am să intru în amănunte, pentru că nu doresc să cobor nivelul discuţiei, dar am să vă spun că acest domn (n.r. Adelin Ghiarfaş) a ajuns acolo prin sprijinul Organizaţiei Locale, şi bineînţeles, a celei Judeţene, care este forul superior statutar, conducător al Partidului, deci prin bunăvoiţa colegilor a ajuns şi pe acea listă de consilieri locali, unde acel loc eligibil este, din nou, discutabil, fiindcă dânsul, în urma voturilor colegilor a luat doar locul 11 pe acea listă şi a acces pe locul 4 într-un mod nu tocmai ortodox. Dar lăsând la o parte istoria, văd că în continuare ne persiflează şi ne jigneşte cu atitudinea lui tendenţioasă pe care o afişează vizavi de foştii lui colegi”, a declarat liberalul.

Preşedintele Organizaţiei Municipale a PNL, Romeo Pop, a mai precizat că înainte de excluderea lui Ghiarfaş din partid a fost convocat la şedinţă de patru ori, de către Biroului Politic Municipal şi nu s-a prezentat. La acele întruniri, actualul viceprimar trebuia să explice fostei grupări politice din care a făcut parte de ce votează împotiva deciziilor luate de PNL. Drept urmare, s-a decis excluderea din partid a liberalului, decizie luată cu unanimitate de voturi, atât la BPL, cât şi la BPJ.

Subprefectul a fost indignat de faptul că, la ultima şedinţă a Consiliului Local Satu Mare, viceprimarul ar fi vorbit în numele Partidului Naţional Liberal, şi l-ar fi reprezentat, în anumite conjuncturi, deşi nu avea dreptul.