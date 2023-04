Conferinţă Adrian Cozma, despre reducerea cheltuielilor şi “Academia UDMR”

Joi, 27 aprilie, deputatul PNL Adrian Cozma, preşedinte al Organizaţiei Judeţene PNL Satu Mare, a susţinut o conferinţă de presă la sediul din Satu Mare, al partidului.

Referitor la mult discutata şi disputata problemă a tăierilor salariale din sistemul bugetar, dar şi din sectorul privat, deputatul a spus răspicat că, soluţia finală privind reducerea cheltuielilor bugetare va rezulta în urma propunerii care va veni de la Ministerul de Finanţe şi care va fi asumată în şedinţa de Guvern.

Până atunci, principalul element rezultat în urma şedinţei Coaliţiei este că, reducerea cheltuielilor bugetare se va face prin reducerea cu 10% a cheltuielilor ministerelor. Vorbim de cheltuieli cu bunuri şi servicii şi care nu afectează salariile sau veniturile românilor.

Pe masa Coaliţiei au fost mai multe propuneri de ipoteze de lucru. Poziţia principială a prim-ministrului Nicolae Ciucă a fost, însă, ca reducerea cheltuielilor bugetare să nu se facă pe seama tăierilor de salarii.

Aşteptăm, aşadar, a subliniat Adrian Cozma, ca Ministerul de Finanţe să vină cu o propunere concretă privind reducerea cheltuielilor bugetare.

Ce este important de subliniat este că această reducere de cheltuieli nu va însemna austeritate pentru nicio familie din România, pentru că nu vor exista tăieri de salarii şi nici reduceri ale bugetelor pentru investiţii.

Legat de ideea PSD de a impozita salariile brute ce depăşesc salariul şefului statului, credem că ar fi bine să nu generăm panică în societate, ci mai degrabă să rugăm specialiştii să se pronunţe pe impact şi oportunitate.

De principiu, nu credem că este o opţiune nici impozitarea salariilor mai mari pentru a rezolva situaţia bugetară de acum. E adevărat că a existat o temă în discuţie, dar noi luăm decizii pe baza analizelor experţilor. Nu putem vorbi acum, pe termen scurt, de impozitul progresiv. Noi vorbim acum despre rezolvarea unei situaţii punctuale, nu de schimbarea sistemului de impozitare în România.

Mai mult, eventualele ajustări de salarii vor rezulta din legea salarizării.

În mod evident, menţinerea salariilor la nivelul actual este o măsură temporară, care se va corecta tot odată cu noua lege a salarizării.

PNL a declarat că nu susţine introducerea unor impozite pe venituri pentru mediul privat. Dacă se insistă pe această temă, Ministerului de Finanţe trebuie să vină cu argumente foarte solide, dar suntem sceptici că măsura susţinută de PSD ar putea genera venituri consistente la bugetul de stat. Şi desigur trebuie văzută constituţionalitatea. Specialiştii în drept constituţional sunt şi ei sceptici.

Despre concursurile de la Spitalul Judeţean şi Teatrul de Nord

Deputatul a mai vorbit de unele probleme locale, ce privesc concursurile de manager de la Spitalul Judeţean şi Teatrul de Nord Satu Mare.

Redăm declaraţia acestuia despre “Academia UDMR”:

“După ce administraţia UDMR a Consiliului Judeţean Satu Mare a impus ca manager interimar la Spitalului Judeţean Satu Mare un specialist respins la concursul pentru ocuparea postului de manager, pentru neîndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime, a venit rândul domnului primar Gabor Kereskenyi să ne demonstreze ce înseamnă adevărata vocaţie academică în selecţia şi promovarea managerilor, de această dată în domeniul culturii, al teatrului mai exact.

În fapt, domnul Gabor s-a străduit ca pentru concursul de manager al Teatrului de Nord Satu Mare să stabilească acele condiţii care să faciliteze adjudecarea postului de către vechiul său prieten şi coleg de partid, Stier Peter. Cum a făcut asta? Impunând două condiţii limitative, exagerate de înscriere la concurs, ba chiar ilegale aş spune eu.

Prima, ”catindatul” să aibă o experienţă de minim 7 ani în specializarea studiilor şi a doua, ”catindatul” să aibă tot 7 ani experienţă ca manager a nu mai puţin de 25 de angajaţi. Înainte de a vă prezenta abuzul la lege al iubitorului de teatru, Gabor Kereskenyi, merită să ne imaginăm o ipotetică scenetă în care, un onorabil manager de la salubritate, cu 7 ani experienţă şi peste 25 de angajaţi în subordine, în acest interval, concurează cu un renumit actor şi conducător de teatru privat, să zicem, Marcel Iureş, om al cărui teatru nu depăşeşte însă 20 de angajaţi. Evident, celebrul om de cultură pierde, trăiasc Subterana!

Dar să vedem de ce este ilegal acest concurs:

Domnul Gabor pretinde în HCL 18/2023 că managerul trebuie să aibă o experienţă de musai 7 ani în specializarea studiilor precum şi o experienţă managerială de minim 7 ani şi cu minim 25 de angajaţi în subordine.

Art. 3 din OUG 189/2008 stabileşte la litera d) că potenţialul candidat ”întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management”.

Menţionez că această prevedere izvorâtă din lege, cuvânt greu de regăsit la Academia UDMR, a fost exclusă din regulamentul de concurs al domnului primar. De ce a fost exclusă această prevedere? Pentru că un candidat licenţiat în management poate concura fără a face dovada vechimii sau experienţei profesionale. Domnule primar, dacă excludeţi o prevedere legală din condiţiile de participare la concurs, întregul concurs este viciat.

De asemenea învederez domnului primar că includerea condiţiei de a avea o experienţă în conducerea a minim 25 de oameni timp de 7 ani este o condiţie care denaturează însăşi prevederea legală statuată la punctul d), respectiv posibilitatea de a face dovada experienţei profesionale.

Un exemplu pe înţelesul domnului primar, sper că va înţelege:

Regizorul Cristian Mungiu la 33 de ani câştiga un mare premiu cinematografic naţional dar nu ar fi putut candida la un post de manager pentru că era prea tânăr şi nu avea cum să aibă 7 ani experienţă şi 25 de angajaţi permanenţi.

Domnule primar, nu confundaţi experienţa cu obedienţa. Acest oraş se sufocă sub obedienţii dumneavoastră. Vă asigur că cel mai umil antreprenor, român, ungur sau ce o fi el, cu doi angajaţi la care le plăteşte salariile, se speteşte mai mult decât cei pe care-i plătiţi dumneavoastră şi le premiaţi lipsa de performanţă.

Să nu uităm că înstituţia al cărui director admnistrativ era Stier Peter a returnat la finele anului 2022 peste 2 milioane de lei bani bugetaţi şi necheltuiţi, prejudiciind alte investiţii mai de reală importanţă.

Managementul instituţiilor publice de cultură poate fi încredinţat unei persoane fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei;

d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management;

e) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate.

3^1În situaţia în care pentru concursul de management nu s-au înscris persoane care să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 3, prin derogare de la prevederile art. 3 lit. c), autoritatea poate relua organizarea concursului, având posibilitatea modificării domeniului şi, după caz, a nivelului studiilor solicitate.