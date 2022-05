Concursul de recitări din lirica poeţilor sătmăreni „RECITATIO”, la cea de-a XIV- a ediţie

Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare cu sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, Centrul Multicultural Poesis şi Cenaclul Cronograf, organizează joi 26 mai de la ora 14:00 în Sala Centrului Multicultural Poesis cea de-a XIV- a ediţie a concursului de recitări din lirica poeţilor sătmăreni „RECITATIO”.

Concursul de recitări din lirica poeţilor sătmăreni „Recitatio” se adresează elevilor de gimnaziu (clasele VII-VIII), celor de liceu şi studenţilor sătmăreni, desfăşurându-se pe două secţiuni: interpreţi individuali şi grupuri de recitatori. Grupurile de recitatori pot prezenta un colaj din poeziile unui singur poet sau a mai multor poeţi sătmăreni, cu acompaniament muzical sau fără.

Concurenţii individuali pot participa cu o singură poezie sau cu un colaj – care să nu depăşească 5 minute – obligatoriu din lirica poeţilor sătmăreni. Pentru promovarea autorilor sătmăreni, recomandăm concurenţilor individuali din aceeaşi unitate şcolară să opteze pentru creaţiile mai multor autori (ex. 4 concurenţi – 4 autori).

Grupurile de recitatori pot prezenta un colaj din poeziile unui singur poet, sau al mai multor poeţi sătmăreni, cu acompaniament muzical sau fără. Durata totală a programului nu poate depăşi 10 minute, pentru un grup.

Recitarea poate să fie în orice limbă.

,,Am acceptat să vin la Satu Mare pentru că mi se pare un miracol ca nişte copii vor să recite în cadrul unui concurs de poezie, când poezia nu mai înseamnă nimic în România. Eu nu am mai auzit să mai existe pe undeva în ţară un asemenea concurs de poezie. Pare un miracol” (Mircea Dinescu – 16 aprilie 2019)

Anul acesta s-au înscris elevi din întreg judeţul Satu Mare, iar preşedintele juriului este Ion Cristofor – cunoscutul poet, critic literar, traducător, eseist.

Programul artistic va fi susţinut de către tineri artişti sătmăreni.