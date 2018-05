Concurs şcolar de limba engleză pentru elevii liceelor tehnologice şi vocaţionale

Luni, 7 mai 2018, Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” Satu Mare a fost gazda concursului şcolar de comunicare şi creaţie în limba engleză English Speaking – TechnoRules Contest.

Din comisia de organizare şi desfăşurare al concursului fac parte inspectorul şcolar general Călin Durla, inspector şcolar de limbi moderne Aida Anderco, din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare, profesor metodist dr. Gabor Nicoleta Laura din partea Casei Corpului Didactic “Dariu Pop” Satu Mare, din partea Liceului Tehnologic “Constantin Brâncuşi”, directoarea Şimon Daniela Liana şi directoarea adjunctă Pop Olivia, iar din partea Liceului cu Program Sportiv Satu Mare, profesoara Bodnar Agota şi directoarea adjunctă Banciu Ligia.

Liceele participante

La concurs au participat elevi şi profesori de la liceele tehnologice şi vocaţionale din judeţ: Colegiul Tehnic „Unio – Traian Vuia”, Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”, Colegiul Tehnic „Ion I. C. Brătianu”, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „George E. Palade”, Liceul Teologic Romano – Catolic „Ham Janos”, Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Livada, Liceul cu Program Sportiv şi Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”.

Desfăşurarea concursului

Oaspeţii au fost primiţi în amfiteatrul liceului unde directoarea Şimon Daniela le-a adresat un cuvânt de bun venit şi le-a dorit succes tuturor participanţilor. Coordonatorii concursului de conversaţie şi creaţie în limba engleză, profesoarele Bodnar Agota – Liceul cu Program Sportiv şi Pop Olivia – Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” au explicat elevilor cum se vor desfăşura cele două secţiuni ale concursului. Astfel, secţiunea Technorules care are două probe, un test grilă pe baza unui text studiat anterior pe tema engleza britanică vs. engleza americană respectiv o probă de conversaţie şi creaţie unde elevii au de prezentat un moment artistic pe aceeaşi temă.

Secţiunea English Speaking, a avut tot două etape, astfel un moment individual, unde fiecare elev a conceput şi prezentat spontan sloganul unei reclame, pe baza unei imagini, iar la proba a doua au fost împărţiţi în grupe mixte a câte doi-trei elevi de la diferite licee, unde după vizionarea unor secvenţe din filmul “The School of Rock” au trebuit să întreprindă conversaţii spontane.

Concursul s-a desfăşurat pe două nivele, astfel ciclul inferior al liceului, clasele a IX-a şi a X – a şi ciclul superior al liceului, clasele a XI–a şi a XII–a.

În aprecierea organizatorilor, concursul se bucură de o mare popularitate în rândul liceelor vocaţionale şi tehnologice, fiind organizat de patru ani la rând, dar pentru prima dată ca şi concurs înscris între concursurile şcolare judeţene. Un număr de 70 de elevi şi nouă profesori s-au bucurat de momentele inedite ale concursului.

Informaţiile au fost transmise de coordonatorii proiectului, director adjunt Pop Olivia şi profesoara Bodnar Agota.