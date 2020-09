Concertul “Muzică de cameră la turn” al Filarmonicii a atras un număr impresionant de participanţi

Concertul oferit de Filarmonica de Stat ”Dinu Lipatti” în 3 septembrie “Muzică de cameră la Turn” a fost unul cu adevărat inedit şi special. Pentru început, locaţia aleasă pentru susţinerea concertului a constituit o provocare fără precedent, mai ales pentru artiştii serii, care ne-au încântat chiar din Turnul Pompierilor.

Protagoniştii evenimentului au fost membrii partidei de trombon a filarmonicii, care, în formula de cvartet, au oferit publicului sătmărean un program deosebit de colorat din punct de vedere stilistic.

Concertul cameral, care a cuprins mai multe lucrări de mici dimensiuni, a debutat într-o atmosferă liniştită, diafană, dar în acelaşi timp solemnă, creată şi transmisă prin lucrările compozitorilor Vedres Csaba, Georg Friedrich Händel, Tielman Susato şi Saskia Apon. În cea de-a doua jumătate a programului interpreţii au juxtapus cu măiestrie creaţii contrastante, precum ”Tiger Rag” de Nick LaRocca, ”The easy winners al renumitului Scott Jopplin sau ”Trombumba de P. De Rivera, prin intermediul cărora au făcut cunoscută publicului relaţia extrem de reuşită dintre ritmurile şi stilemele specifice jazzului şi derivatelor sale (swing, ragtime şi dixieland) şi capacitatea deosebită a trombonului şi a tubei de a crea sonorităţi şi efecte specifice acestor genuri.

Însă, cu siguranţă, lucrările cele mai savurate de către public au fost aranjamentele coloanelor sonore ale unor capodopere cinematografice cunoscute, precum fragmentele muzicale din ”Pirates of the Caribbean” sau ”Raiders march” din filmul ”Indiana Jones”. Seara s-a încheiat cu un aranjament reuşit al celebrei piese ”Stand by me” şi o variantă surpriză a binecunoscutei teme din ”The pink panther” a lui Henry Mancini. Aplauzele generoase ale publicului au fost apreciate de către interpreţi, aceştia oferind şi un bis în stilul dixie atât de îndrăgit de toată lumea.

Acest concert ”la înălţime” a atras, pe lângă publicul prezent în fiecare săptămână la evenimentele filarmonicii, un număr impresionant de participanţi, care s-au oprit pur şi simplu din drum sau au venit, atraşi de chemarea muzicii, în direcţia turnului. Acest pelerinaj organic, neoficial şi neorganizat în prealabil dovedeşte încă o dată puterea muzicii asupra noastră, a tuturor, aceea de a aduce oamenii împreună şi de a le oferi armonie pură, oricât de mult zbucium ar exista în viaţa de zi cu zi.

“Aşadar, vă aşteptăm cu bucurie la următoarele noastre concerte, care sperăm că vor avea loc din nou în frumoasa sală a filarmonicii, iar în curând vor fi disponibile şi noile abonamente pentru stagiunea 2020-2021”, transmite Filarmonica de Stat ”Dinu Lipatti.”

Ruxandra S.