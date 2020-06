Concertul de rock simfonic a fost un mare succes de public (Video)

Sătmărenii se obişnuiesc cu spectacolele în aer liber

Dacă există vreun aspect pozitiv al vremurilor pandemice pe care le trăim, acesta ar ţine de faptul că a scos mulţi oameni şi destule instituţii din tirania rutinei. În industria spectacolului a fost nevoie de moduri noi de a pune în scenă o producţie, de locaţii noi şi o prezentare mai dinamică. Succesul nu s-a lăsat aşteptat.

Filarmonica ”Dinu Lipatti” făcuse deja un pas spre inovare când a programat la mijlocul lunii martie un concert de rock simfionic, care trebuia să aibă loc într-o seară de sâmbătă. Ziua aceea a devenit, prin forţa împrejurărilor, a doua zi a stării de urgenţă şi totul a trebuit să fie contramadat. Dar biletele vândute atunci au rămas valabile şi aproape toţi spectatorii plătitori din martie şi-au regăsit locurile joi seară, în jurul scenei amplasate lângă Turnul Pompierilor, când a putut fi prezentat, până la urmă, concertul ”Rock the symphony”.

Programul conceput de dirijorul Remus Grama a cuprins următoarele piese: ”Smoke on the Water” – Deep Purple, colaj ABBA, ”Rolling in the Deep” – Adele, ”Sweet Child of Mine” – GunsNRoses, ”Viva la vida” – Coldplay, ”Smells like Teen Spirit” – Nirvana, ”Purple Haze” – Jimi Hendrix, teme din ”Game of Thrones” şi ”Piraţii din Caraibe”, ”Shape of You” şi ”Thinking Out Loud” – Ed Sheeran, ”Happy” – Pharell Williams, ”Counting Stars” – One Direction, ”Pantera Roz”, ”Upton Funk” – Bruno Mars. Ca bisuri au fost oferite ”Bohemian Rhapsody” a trupei Queen şi ”Thriller” a lui Michael Jackson, pentru ca seara să se încheie cum a început, cu ”Smoke on the Water”.

Orchestra de coarde a Filarmonicii a cântat alături de pianista Cristina Laszlo, chitaristul Alex Cioată, basistul Simo Peter şi percuţioniştii Didi Peter şi Maria Bârsan. Publicul numeros a gustat din plin fuziunea sonoră între rock şi soundul unei orchestre clasice, iar copiii prezenţi s-au putut manifesta în voie, căci a ţinut şi vremea cu ei, deşi la un moment dat se simţea ameninţarea ploii. A fost o seară foarte plăcută şi publicul începe să se obişnuiască cu acest gen de spectacole. Păcat că a fost nevoie de o pandemie ca asemenea evenimente să devină o prezenţă constantă în peisajul sătmărean.

Video: