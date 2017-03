Concert simfonic de Ziua Femeii la Carei și Satu Mare

Filarmonica Dinu Lipatti Satu Mare prezintă miercuri, 8 martie, la ora 18, la Teatrul din Carei, și joi, 9 martie, ora 18.30, în sala proprie de concerte, o seară de ”Bijuterii muzicale” consacrată Zilei Internaționale a Femeii, programul fiind ca de obicei conceput și dirijat de Franz Lamprecht.

Din program fac parte următoarele lucrări: Fain – Alice în Ţara minunilor, Boccherini – Menuet în La major, Ivanovici – Viaţa la Bucureşti, Webber – Memory, Brahms – Dans ungar nr.5 în sol minor, Arlen – Over the Rainbow din „Vrălitorul din Oz”, Williams – Harry Potter şi camera secretelor, Rosza – Coloana sonoră din filmul „Quo vadis”, Teike – Vechi camarazi / Marş german, House of the Rising Sun, Anderson – Fiddle-Faddle, Albeniz – Tango.

Pentru concertul de joi de la Satu Mare este valabil abonamentul nr. 19.