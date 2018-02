Concert Mozart cu Izabela Voropciuc, vineri la Filarmonică

Un concert foarte interesant și important oferă Filarmonica ”Dinu Lipatti” vineri, 23 februarie, de la ora 18:30, în sala sa de spectacole. Revenită din Germania, orchestra simfonică sătmăreană va fi dirijată de cunoscutul maestru japonez Shinya Ozaki și o va avea alături ca solistă pe îndrăgita pianistă Izabela Maria Voropciuc, într-un program dedicat integral muzicii lui Mozart.

Au fost alese trei lucrări reprezentative pentru Mozart< Uvertura la opera “Directorul de teatru” KV 486, Concertul nr. 21 pentru pian și orchestră în Do major KV 467, Simfonia nr. 38 în Re major “Praga” KV 504.

Izabela este eleva profesoarei Annamaria Manfredi la Liceul de Artă ”Aurel Popp” şi va împlini în curând 16 ani. Multiplă laureată în concursuri naţionale şi internaţionale de interpretare pianistică, ea a debutat în 2014 alături de Filarmonica sătmăreană şi are un început de carieră foarte promiţător, unul din concursurile la care a participat aducându-i oportunitatea de a cânta alături de Camerata Regală într-un concert cu sala plină la Ateneul Român. Anul trecut a cântat la Satu Mare Concertul în do minor KV 491 de Mozart sub conducerea dirijorală a lui Ștefan Novak.