Concert aniversar cu Csabcsi şi colegii săi

Sâmbătă, 26 martie, sala de concerte a Filarmonicii Dinu Lipatti a găzduit un eveniment de mare amploare. Cei 50 de ani de activitate muzicală a lui Cserey Csaba – Csabcsi au fost sărbătoriţi printr-un concert aniversar de neuitat, plin de aventuri muzicale.

Cu ocazia aniversării rotunde, evenimentul organizat de Primăria Municipiului Satu Mare şi Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” l-a întâmpinat cu sala arhiplină pe marele maestru al tobelor şi instrumentelor de percuţie.

De-a lungul serii, alături de Csabcsi, au cântat colegii şi prietenii săi muzicieni cu care, pe durata jumătăţii de secol de activitate, a colaborat la mai multe proiecte muzicale şi cu care păstrează, în continuare, o relaţie strânsă nu numai pe plan profesional, ci şi în viaţa de zi cu zi. Printre artiştii invitaţi s-au numărat Major Balázs, Julius Petrust, Black River Blues Band, Székely Gabriella, Urban Tribal Band, Molnár Csibi Attila şi Vlad Isac. Mulţi, însă, din păcate, nu au putut participa la eveniment, însă l-au salutat pe Csabcsi într-un mesaj video, felicitându-l pentru cariera sa muzicală activă, urându-i sănătate şi încă mulţi ani de activitate.

„Cserey Csabcsi este un om minunat, devotat şi pasionat. Iţi mulţumim pentru plăcerea cu care ne bucuri de fiecare dată când te ascultăm. Cu toţi Îţi recunoaştem încă o dată talentul şi cariera artistică excepţională” – a menţionat într-un mesaj video primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor.

Are o viziune muzicală versatilă şi creativă atunci când vine vorba despre a cânta la instrumente muzicale. Puţini ştiu că Csabcsi are, de asemenea, o colecţie de mai bine de 100 de instrumente muzicale unice de percuţie. Nu numai că le colectează, dar, de asemenea, cântă în mod regulat la ele pentru a da naştere unei lume sonore unice în spectacolele sale. Datorită echipei Centrului Cultural, această colecţie a fost completată cu un ţambal oferit cadou artistului.

După concert, emoţinat până la lacrimi, Csabcsi le-a mulţumit participarea celor prezenţi. „Este minunat să petreci timp cu colegii şi, bineînţeles, cu publicul, fără de care aceşti 50 de ani nu ar fi fost posibil. Simt o bucurie de nedescris şi sunt foarte motivat de dragostea pe care am primit-o” – a menţionat artistul.