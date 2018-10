Compozitorul Ennio Morricone, premiat pentru întreaga carieră la Roma

Compozitorul Ennio Morricone a fost premiat pentru întreaga carieră, pentru creaţiile sale şi influenţa pe care o are asupra generaţiilor tinere, la festivalul Videocitta de la Roma.

În apropierea celei de-a 90-a aniversări, Morricone a primit distincţia în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Universitatea La Sapienza din capitala Italiei, scrie The Hollywood Reporter.

Prolific compozitor, cu peste 100 de piese muzicale clasice şi 500 de lucrări pentru film şi televiziune, italianul deţine două trofee Oscar, unul onorific, primit în 2007, şi al doilea, primit în 2016, pentru coloana sonoră a filmului „The Hateful Eight” al lui Quentin Tarantino.

„Morricone este o forţă a muzicii. Pentru milioane de italieni, aţi fost şi veţi fi coloana sonoră a vieţii noastre”, a spus creatorul Videocitta, Francesco Rutelli, la ceremonia la care au participat şi scenografii Dante Ferretti şi Francesca Lo Schiavo, recompensaţi cu Oscar pentru „Hugo”, „Sweeney Todd” şi „The Aviator”.

Ei au vorbit despre influenţa lui Morricone: „A făcut istorie. Morricone are două Oscaruri, dar merita mai multe. A făcut atât de multe filme să zboare atât de sus”.

La ceremonie a fost prezent şi compozitorul A.R. Rahman („Slumdog Millionaire”). „Când mă gândesc la Italia, mă gândesc la Morricone. Muzica nu are graniţe. Mulţumesc, maestre că le-aţi doborât”.

Ennio Morricone s-a născut pe 10 noiembrie 1928, la Roma. A compus prima sa partitură, pentru un concert de muzică clasică, la sfârşitul anilor 1950 şi a început apoi să lucreze în departamentul de aranjament muzical din cadrul televiziunii italiene de stat, RAI. Şi-a început cariera de compozitor de muzică de film în 1961, colaborând la filmul „Il Federale”.

De asemenea, a compus coloanele sonore pentru mai multe filme western regizate de Sergio Leone – „Pentru un pumn de dolari”, „Pentru câţiva dolari în plus”, „Cel bun, cel rău, cel urât”, „Un pumn de dinamită” şi „Undeva, cândva în Vest”.

Morricone a fost nominalizat la Oscar de alte cinci ori, cu coloanele sonore ale filmelor „Zile în paradis/ Days of Heaven” (1978), „Misiunea/ The Mission” (1986), „Incoruptibilii/ The Untouchables” (1987), „Bugsy” (1991) şi „Malena” (2000).

Între filmele a căror muzică îi poartă semnătura se află „Bătălia pentru Alger”, „Cinema Paradiso” şi „A fost odată în America”, şi a colaborat cu regizori celebri, precum Sergio Leone, Bernardo Bertolucci, Lina Wertmuller, Brian De Palma, Roman Polanski şi Oliver Stone.

Ennio Morricone este unul dintre cei mai prolifici compozitori de muzică din toate timpurile, iar pe parcursul unei cariere de aproape şapte decenii discurile sale au fost vândute în peste 70 de milioane de copii.