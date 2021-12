Competiţia dintre PNL şi PSD se mută la nivel local

Cel mai inteligent lucru pe care l-a spus Florin Cîţu de când a apărut în prim-planul vieţii politice este următorul: PNL nu a făcut o alianţă cu PSD, ci este într-o coaliţie cu PSD.

Este o diferenţă de nuanţă abia sesizabilă. Ce înseamnă alianţă, ce înseamnă coaliţie? DEX-ul limbii române nu-l prea ajută pe domnul Florin Cîţu. În ciuda acestui fapt, tindem să credem că preşedintele PNL ameninţat să fie pus pe tuşă are dreptate.

Alianţa este ceva concret. A se adună cu B. Coaliţia are în sine ceva ambiguu, confuz, nesigur, îndoielnic.

PNL a intrat cu USR într-o coaliţie, alături de UDMR. Când USR a ieşit de la guvernare nu s-a rupt nimic. Doar a căzut guvernul. PNL, cu ani în urmă, s-a aliat cu PSD, formând USL. Atunci era vorba despre o alianţă, acum despre o coaliţie. De data aceasta PNL nu a intrat într-o alianţă cu PSD. Între cele două partide nu s-a semnat un acord politic. S-a semnat un protocol între trei partide, PNL, PSD şi UDMR, dar ele îşi păstrează programele proprii, identitatea doctrinară, ideologia.

Ce avantaj are PNL prin faptul că nu are o alianţă cu PSD, ci a intrat într-o coaliţie cu PSD? Lansând această teorie, PNL are un mai larg spaţiu de manevră electorală. La o adică PNL poate rupe ceva ce nu există, o alianţă concretă PNL-PSD. Poate pur şi simplu spulbera guvernul PNL-PSD-UDMR prin demisia primului ministru.

De-a lungul celor 31 de ani PNL şi-a dezvoltat numeroase tulpini, mai mult sau mai puţin păguboase, periculoase pentru unitatea liberală: PNL – Radu Câmpeanu, PNL – Aripa Tânără (PNL-AT), PAC, PLD, PDL, Marele PNL, a cooptat diverşi lideri de împrumut, de la Theodor Stolojan la Klaus Iohannis, de la Vasile Blaga la Raluca Turcan şi Alina Gorghiu. În timp, numeroşi lideri au fost aruncaţi peste bord, de la Valeriu Stoica la Crin Antonescu, de la Călin Popescu Tăriceanu la Ludovic Orban.

Nici Florin Cîţu nu este bine fixat la vârful PNL. După un congres controversat, câştigând la scor în faţa lui Orban, acuzat că s-a folosit de funcţia de prim ministru, Florin Cîţu este la rândul lui contestat. O serie de fruntaşi liberali cer organizarea unui congres extraordinar la primăvară în care să fie pusă în joc funcţia de preşedinte.

După intrarea la guvernare alături de PSD, o parte din electoratul PNL esteprofund nemulţumită. PNL a pierdut şi simpatizanţii din societatea civilă. Radicalizat încă din anii 1990, curentul anti-PSD, anti-FSN, a mers deseori până la fanatism.

Ca preşedinte al partidului Florin Cîţu încearcă să atenuieze impresia de trădare. Foarte probabil se vor auzi destul de des voci anti-PSD din partea unor lideri ai PNL, pentru a menţine partidul pe linia tradiţională anti-stânga.

Este vital pentru PNL să-şi păstreze statutul de principal partid de dreapta. Rămas în opoziţie, USR deja se pregăteşte să se auto-proclame principalul partid de dreapta, singurul adversar real al PSD.

Prin urmare, Florin Cîţu nu trebuie criticat pentru că s-a grăbit să propună o distanţare de PSD. A găsit şi o temă destul de populară, programul PNRR pe care social-democraţii, acuză Cîţu, ar dori să-l modifice.

Chiar dacă este liderul partidului, fără aportul organizaţiilor din teritoriu, PNL nu poate lua o distanţă onorabilă faţă de noul lui partener de guvernare, rămas totuşi adversar natural.

De altfel, încă de la început s-a precizat că organizaţiile judeţene PNL şi PSD nu sunt obligate să facă înţelegeri după modelul de la centru. Deci cele două partide la nivel local rămân în continuare adversare. Temerile lui Florin Cîţu că PNL şi-ar putea pierde electoratul sunt reale.

Dacă pentru electoratul PSD guvernarea alături de liberali este considerată o victorie, pentru PNL, pentru electoratul său, poate însemna pierderea identităţii.

Una dintre soluţiile care pot salva măcar aparenţele că PNL nu „s-a vândut” este adoptarea unei atitudini dure la nivel local.

Primul semnal a fost dat de Florin Cîţu în momentul când a ameninţat PSD că îl va scoate de la guvernare dacă se constată că va încerca să saboteze reformele începute de PNL.

Mai mult decât înainte, la nivel local între PNL şi PSD începe o adevărată competiţie pentru pregătirea platformei electorale în vederea alegerilor locale şi parlamentare din 2024.

Competiţia dintre PNL şi PSD se mută la nivel local. Doar în teritoriu PNL îşi poate spăla ruşinea de a se fi înhăitat cu PSD.

În aceeaşi situaţie, la nivel local, se află şi PSD.