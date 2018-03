Compania sătmăreană GP Sofa este declarată în insolvenţă. Are 188 de creditori şi datorii de aproape 220 de milioane lei

Sătmărenii cunosc compania GP Sofa mai mult după magazinul de prezentare situat pe bulevardul Transilvania şi recent închis. Dacă ar fi să dăm crezare prezentării pe care GP Sofa Satu Mare şi-a făcut-o în presa centrală, nu mai departe decât anul trecut, am fi spus că această companie italiană este una care duduie. După cum o să vedeţi mai jos, nu e chiar aşa.

Potrivit Ziarului financiar şi agenţiei Mediafax, anul trecut, GP Sofa deschidea noi fabrici, îşi tripla producţia, producea peste 1.000 de canapele pe zi şi trimitea circa 70 de camioane pe săptămână la export, a avut anul trecut o cifră de afaceri de 173,3 milioane lei etc. etc.

Sarkadi Attila – marketing manager

Compania GP Sofa, producătoare de canapele, paturi, fotolii, măsuţe de cafea, a fost înfiinţată în anul 1997 de omul de afaceri italian Giuseppe Pavone şi deţinea mai multe unităţi de producţie în ţară, una la Zalău, trei la Satu Mare şi una în oraşul Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, în care lucrau, în total, circa 1.400 de angajaţi. La Satu Mare, Sarkadi Attila deţinea funcţia de marketing manager al GP Sofa.

Ce aflăm din presă despre GP Sofa SRL

O ştire Mediafax din 13 martie 2017 anunţa că GP Sofa îşi deschide la Satu Mare o nouă fabrică în urma unei investiţii de 13 milioane de euro. Atunci, Sarkadi Attila, marketing manager al GP Sofa Satu Mare, a declarat că GP Sofa Satu Mare are 1.300 de angajaţi şi exportă 95% din producţie pe piaţa europeană, dar şi în alte zone. „Vrem să ne extindem exportul în ţările din nordul Africii”, a adăugat marketing manager al GP Sofa Satu Mare.

Compania estimează în acest an o cifră de afaceri de 52 milioane de euro, cu 24% mai mult faţă de anul 2016. Compania GP Sofa, producătoare de canapale, paturi, fotolii, măsuţe de cafea, a fost înfiinţată în anul 1997 de omul de afaceri italian Giuseppe Pavone, având unităţi de producţie în România şi Vietnam.

De asemenea, în 5 septembrie 2016, Ziarul financiar titra: ”Producătorul de mobilă GP Sofa: Trimitem în fiecare săptămână 65-70 de camioane la export”.

Condiţia subumană a salariaţilor

De la liderul sindical Vasile Dîrle am aflat despre condiţiile draconice în care munceau salariaţii GP Sofa. ”Muncitorii aveau cartelă chiar şi pentru a intra la toaletă”, ne spune interlocutorul. În calitate de lider sindical judeţean, conducerea firmei nu i-a permis accesul în incintă. El a enumerat un şir de ilegalităţi comise de conducerea firmei, despre care se întreabă retoric cum de instituţiile statului nu s-au sesizat şi nu au luat măsuri.

Nu mai departe decât în 15 iunie 2017, am primit la redacţie mai multe apeluri telefonice de la angajaţi ai SC GP Sofa SRL Satu Mare care reclamau neplata salariilor. Ei au precizat că lucrează în Parcul Industrial Satu Mare. Concret, ei acuză conducerea firmei că nu le-a achitat salariile de 5 zile, un obicei care am remarcat că se repetă din 2014. Câteva zile la rând le-au promis plata salariilor, dar nu s-au ţinut de promisiune, aşa că îi amână mereu de la o zi la alta.

Am rugat-o pe una dintre persoanele care ne-au sesizat să ne spună numele, dar a refuzat să-şi decline identitatea de teama represaliilor din partea conducerii. De asemenea, am rugat-o să ne spună dacă au sindicat, dar răspunsul a fost negativ, deci nu au cui se plânge dacă nu li se respectă drepturile. Ulterior, am încercat să intrăm în legătură cu cineva din partea conducerii firmei, dar fără succes, telefonul fiind închis, iar un număr al vreunui şef nu era cunoscut de salariaţii cu care am stat de vorbă.

Epilog cu insolvenţă

Tribunalul Satu Mare, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal afişează un anunţ privind Dosarul 4299/83/2017 din 29 noiembrie 2017 şi un alt anunţ din 29 decembrie 2017 privind Dosarul 4299/83/2017/a1având ca obiect procedura insolvenţei SC GP Sofa SRL (”Categorie: Faliment, Stadiu proces: Fond”).

Din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI) Nr. 2259/01 februarie 2018 aflăm că Societatea GP Sofa SRL (fostă Country Elements SRL) este în insolvenţă.

În continuarea anunţului este redat un ”Tabel preliminar al creanţelor GP Sofa SRL”, în care sunt enumeraţi 188 de creditori, bănci, instituţii bugetare şi societăţi comerciale din ţară şi din străinătate, în calitate de creditori ai companiei. În această listă sunt incluşi şi ”salariaţii GP Sofa SRL, conform anexei”, care revendică creanţe salariale în sumă de 85.587 lei. Din judeţul Satu Mare am numărat 60 de firme creditoare. Totalul datoriei este de aproape 220 de milioane de lei (exact: 219.995.302,86 lei).