Comisia privind alegerile din 2009 nu prea are ce face deoarece nu se pot renumăra voturile, spune Băsescu

Senatorul PMP Traian Băsescu a declarat, joi seară, că renumărarea voturilor este „singurul lucru” pe care îl poate face viitoarea comisie parlamentară de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009, dar crede că acest lucru nu mai este posibil deoarece buletinele se păstrează șase luni.



Băsescu a spus că o renumărare a voturilor ar indica faptul că el a câștigat alegerile cu 52% din voturile exprimate, iar Micea Geoană a pierdut cu 48% din voturi.

„Pentru a se face acest lucru, și parlamentarii care vor fi în această comisie și dvs. știți foarte bine că ar trebui renumărate voturile, cele 10.500.000 de voturi valabil exprimate. Altfel, totul este o poezie”, a spus Băsescu la RTV, citat de Agerpres.

Întrebat dacă mai este posibilă renumărarea voturilor din 2009, Băsescu a spus că a înțeles că nu.

„Nu mai e posibil (…). Și eu am crezut, în faza inițială, că se pot renumăra. Am înțeles că, în conformitate cu legea, buletinele de vot se păstrează șase luni. (…) Dacă există acele buletine de vot, eu cer un lucru simplu, singurul lucru pe care îl are de făcut comisia este renumărarea voturilor. (…) PSD a reclamat numărătoarea alegerilor și Curtea Constituțională a decis ca, în primă fază, să se numere voturile anulate. Din 134.000 de voturi, s-au găsit trei mii și ceva de voturi care îmi fuseseră furate mie. (…)Deci ei erau patru contra unu (reprezentanți ai partidelor în secțiile de votare-n.r.), (…) drept pentru care Curtea Constituțională a spus: nu se mai numără și celelalte voturi, era un lucru elocvent, cel furat fusesem eu,” a spus fostul președinte, adăugând că nu îl interesează participarea ca membru în comisia de anchetă.

Băsescu propune să fie arestați toți cei care au furat voturi: „Eu abia am așteptat să fiu chemat (la comisia parlamentară-n.r.), să mă prezint, să raportez, că au furat alegerile în țară (…). Eu vin cu o propunere: să-i arestăm pe toți care au furat voturi”.

Întrebat cui folosește comisia parlamentară de anchetă, Băsescu a replicat: „patriei și adevărului”.

Fostul șef al statului a subliniat că, potrivit sondajelor comandate de PDL, el era în creștere în preferințele electoratului înainte de turul al doilea ale alegerilor prezidențiale din 2009, în timp ce Mircea Geoană scădea, menționând că a mizat și pe voturile din diaspora, unde era convins că va obține 75% din sufragii: „Noi am mizat categoric pe 75% pe voturile din diaspora. N-au fost 75%, au fost 78%, care s-a cerut în mod expres de PDL, CSOP-ului, să fie introduse în exit-poll, pentru că nicio casă de sondare n-a făcut exit-poll în diaspora”.

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat că, săptămâna viitoare, plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului va vota înființarea comisiei parlamentare de anchetă cu privire la alegerile prezidențiale din 2009.

El a adăugat că Parlamentul are tot dreptul să investigheze, să cerceteze orice fel de temă, acest lucru fiind prevăzut în Regulamentul său și în Constituție.

Dragnea a mai spus că a fost o discuție cu privire la modificarea Regulamentului în privința persoanelor care vor fi chemate la audieri la comisie și vor refuza să vină. El a reiterat că vrea să fie președintele acestei comisii de anchetă.