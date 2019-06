Comisia Europeană crede că facilităţile din construcţii sunt ajutor de stat

O asociaţie de business a trimis o întrebare Ministerului Finanţelor în legătură cu modul de aplicare a scutirilor prevăzute de OUG 114 pentru sectorul construcţiilor, iar răspunsul autorităţilor este şocant, susţine Gabriel Biriş, specialist în fiscalitate şi fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor, într-o postare pe Facebook.

„Răspunsul dat de MF este, pentru mine, şocant:

«În prezent sunt întreprinse demersurile necesare împreună cu Consiliul Concurenţei şi Comisia Europeană pentru parcurgerea procedurilor prevăzute de OUG 77/2014 privind ajutorul de stat, respectiv pentru determinarea caracterului de ajutor de stat al măsurii privind scutirea de la plata impozitului pe venit pentru angajaţii din sectorul construcţiilor. (…) Subliniem faptul că o măsură de natura ajutorului de stat trebuie să fie conformă cu un regulament european în domeniu».

Cum adică „determinarea caracterului de ajutor de stat”? Păi nu cumva „determinarea” asta trebuia făcută ÎNAINTE de a acorda scutirea? Ce se întâmplă dacă Comisia „determină” că este ajutor de stat? By the way, acum Comisia consideră că este ajutor de stat (şi eu cred acelaşi lucru), iar ai noştri încearcă intens să îi convingă să nu „determine” că este asa…”, a spus Biriş. Răspunsul este simplu, spune el.

„Dacă „determină” că este ajutor de stat, înseamnă că ajutorul de stat a fost acordat ilegal (conform Regulamentului invocat, aprobarea trebuia obţinută ÎNAINTE şi nu după acordarea lui, deci ajutorul va trebui să fie recuperat de la „beneficiari”, adică de la companiile care au aplicat facilitatea, dar care nu au avut şi un beneficiu din asta, că doar sumele nereţinute au fost date angajaţilor… Cât de iresponsabil poţi fi să promovezi o astfel de legislaţie fără să „determini” ÎNAINTE care sunt implicatiile? Cum să îţi asumi să joci la ruleta rusească viitorul întregii industrii?”, a afirmat Biriş.