Comisia Europeană a aprobat programul IMM Factor introdus de România, menit să susţină IMM-urile

Comisia Europeană a anunţat recent că a aprobat schema de ajutor de stat în valoare de 1,043 miliarde de lei (216 milioane de euro) introdusă de România pentru a susţine IMM-urile afectate de pandemia de coronavirus, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat.

Ajutor de stat sub formă de garanţii pentru produse de factoring, respectiv sub formă de granturi directe

O sumă de aproximativ 207 milioane de euro (un miliard de lei) din schema de ajutor va lua forma garanţiilor pentru produse de factoring iar alte aproximativ nouă milioane de euro (43 milioane de lei) va fi sub formă de granturi directe, prin care vor fi acoperite costurile de finanţare.

Obiectivul acestei măsuri este să ajute IMM-urile să răspundă la deficitul de lichiditate cu care se confruntă din cauza pandemiei de coronavirus şi să se asigure că au canale de finanţare diversificate. Doar produsele de factoring emise în perioada 26 august 2020 şi 30 iunie 2021 sunt eligibile în cadrul acestei măsuri.

Comisia a constatat că schema destinată României este conformă cu condiţiile prevăzute în cadrul temporar, în special cu privire la garanţiile pentru produsele de factoring: i) garanţia nu poate depăşi 50% din finanţarea de tip factoring şi ii) finanţarea de tip factoring garantată are o valabilitate iniţială de 12 luni care poate fi prelungită până la 48 de luni.

Cu privire la granturile directe, suma maximă nu va depăşi 100.000 de euro per societate care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol primar, 120.000 de euro per societate care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului sau al acvaculturii şi 800.000 de euro per societate care îşi desfăşoară activitatea în toate celelalte sectoare.

Atât garanţiile cât şi granturile directe sunt distribuite via intermediari financiari şi în consecinţă există clauze de siguranţă pentru a fi siguri că ajutoarele sunt transferate în întregime către beneficiarii finali.

Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE şi cu condiţiile prevăzute în cadrul temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.