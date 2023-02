Comerţul exterior al României a crescut cu 26% în 2022

Comerţul exterior al României a înregistrat, în 2022, o creştere cu 26% faţă de anul anterior, până la valoarea de 218,1 miliarde de euro, un an-record din punct de vedere al relaţiilor comerciale ale statului român, a declarat, joi, 16 februarie, la un forum de specialitate, Iuliu Stocklosa, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti.

„Exportul a înregistrat 92 miliarde de euro – o creştere cu 23%, iar importul de 126 miliarde de euro, în creştere cu 28%. Acesta a fost un an record din punct de vedere al schimburilor comerciale ale României, atât pe partea de import, cât şi pe partea de export. Media exporturilor româneşti a depăşit 7,6 miliarde de euro şi, de asemenea, pentru prima dată în istoria de comerţ exterior românesc, exportul într-o singură lună, şi vorbim de septembrie, a depăşit 8,5 miliarde de euro. Sunt nişte cifre impresionante, dar avem şi nişte cifre care ne dezavantajează, ca ţară”, a menţionat oficialul CCIB.

Ca puncte mai puţin favorabile, exportul României se clasează pe locul 15 din cele 27 state-membre ale UE, iar deficitul balanţei comerciale este de 34,1 miliarde euro, unul record. Anul trecut a fost numai de 23,7 miliarde de euro, conform Eurostat. Doar Franţa, cu un deficit de 190 de miliarde de euro, Spania, cu un deficit de 71 de miliarde de euro, şi Grecia, cu un deficit de 38 de miliarde de euro, au înregistrat valori mai mari decât România ale balanţei comerciale la sfârşitul anului trecut. Datorită exportului net negativ înregistrat an de an, volumul importului de bunuri şi servicii depăşind exportul, comerţul exterior al României are o contribuţie negativă la creşterea PIB.

„Conform Eurostat, România ocupă locul 6 între statele membre UE din punct de vedere al populaţiei, locul 8 ca suprafaţă, dar numai locul 15 în topul exporturilor. Sperăm ca exporturile româneşti pe viitor să crească şi să intrăm şi noi în elita ţărilor exportatoare puternice economic”, a menţionat Stocklosa.