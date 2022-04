Comemorarea eroilor la Hodod şi Lelei

Miercuri, 20 aprilie 2022, la Hodod şi Lelei au debutat activităţile în cadrul Programului ”COMEMORAREA EROILOR NEAMULUI ÎN JUDEŢUL SATU MARE”, aprobat în 11 martie a.c. de către prefectul judeţului Satu Mare, domnul Radu Tiberiu Roca. Acest Program, unic la nivel national, ce îşi are geneza dintr-un Proiect derulat în anii 2020-2021, are ca parteneri 11 entităţi instituţionale / asociative, 21 u.a.t. – uri şi un Calendar de 34 evenimente.

Programul iniţiat de conducerile asociaţilor de rezervişti militari din judeţul Satu Mare, se derulează sub coordonarea Instituţiei Prefectului – judeţul Satu Mare, în parteneriat cu Primăriile şi Consiliile Locale din 21 unităţi administrative teritorale, Consiliul Judeţean Satu Mare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brigada ” Ioniţă Borşan” Satu Mare, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare, Centrul Militar Satu Mare, Direcţia Regională de Informaţii Maramureş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, Batalionul 52 Geniu ”Tisa” Satu Mare, Penitenciarul Satu Mare, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră – Serviciul Teritorial Satu Mare, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – UM 0652 Satu Mare, Muzeul Judeţean Satu Mare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, Direcţia pentru Cultură Satu Mare, A.N.C.M.R.R. din M.A.I. – filiala Satu Mare, A.N.C.M.R.R. ”Alexandru Ioan Cuza” – filiala Satu Mare şi, nu în ultimul rând, A.C.M.R.R. din S.R.I. – Sucursala Satu Mare.

Laitmotivul ce a stat la baza construirii Proiectului/Programului de comemorare este următorul motto:

”Orice om cu dragoste şi respect faţă de memoria părinţilor săi are grijă ca locurile de înhumare al acestora să fie întreţinute şi cinstite cel puţin odată pe an.

Similar, autorităţile publice civile şi militare, rezerviştii militari au datoria civică de a acorda respect înaintaşilor ce şi-au dat viaţa în luptele din primul şi al doilea război mondial pentru ca noi să trăim astăzi liberi, într-o societate democratică dar responsabilă faţă eroii neamului şi păstrarea memoriei acestora.”

Evenimentele din comuna Hodod au avut ca scop manifestarea recunoştinţei faţă de:

20 eroi români căzuţi în aprilie 1919 la Hodod şi în jur: Sublocotenent DUMITRU HAIŞANU, Sublocotenent NECULAI CRIŞU, Plutonier PETRU TOMA, Sergent MARIN ONTARIU, Caporal VASILE BARCAN, Caporal VASILE CÂMPEANU, Soldat IOAN NANU, Soldat VASILE CIUCĂ, Soldat VASILE ROMAN, Soldat IOAN DIACONU, Soldat IOAN CALANCEA, Soldat VASILE APOSTOL, Soldat NECOLAI HUŢANU, Soldat TOADER ZĂROAIA, Soldat CONSTANTIN ILIE, Soldat ANDREI IORDACHE, Soldat NECULAI TODIRUŢ, Soldat ALEXANDRU PRICOP, Soldat GHEORGHE MITOCARU, Soldat NECHITA ŞTEFĂNOAIA,

şi faţă de 3 eroi români căzuţi în luna octombrie 1944 în Lelei: caporal IOAN D. OPREA, soldat MOINEA ENE, soldat TUDOR TRĂISTEANU.

La manifestările din Hodod şi Lelei, memoria eroilor români înmormântaţi în acele locuri a fost onorată prin participarea domnilor: Radu Tiberiu Roca, prefectul judeţului Satu Mare; Balogh Ferencz, primarul comunei Hodod; Valer Cristian Beşeni, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare; locotenent colonel Gheorghe Balazs, comandantul Centrului Militar Satu Mare şi al Garnizoanei Satu Mare, colonel Marius Bancoş, comandantul UM 0652 Satu Mare, Liviu Marta, managerul Muzeului Judeţean Satu Mare, Zanfir Danciu, directorul Direcţiei pentru Cultură Satu Mare, Nicolae Miclăuş, inspector şcolar judeţean. De asemenea au fost prezenţi şefi şi reprezentanţi din unităţi ale sistemului naţional de ordine publică, instituţii publice judeţene, asociaţii de rezervişti militari din MApN, MAI, SRI, asociaţiile Astra Carei şi Unirea Carei, reprezentanţi mass media judeţeană şi localnici din comuna Hodod.

Parastasul eroilor căzuţi în aceste locuri, acum 103 ani, respectiv 78 ani, a fost săvârşit de către preoţii militari şi capelani din Garnizoana Satu Mare, Mircea Câcău şi Florin Silaghi, şi preotul ortodox pensionar Aurel Zoicaş.

Au rostit cuvinte de bun venit şi alocuţiuni domnii: Balogh Ferencz – primarul comunei Hodod, Radu Tiberiu Roca – prefectul judeţului Satu Mare, Valer Cristian Beşeni – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Mihai Andrei Mocan – muzeograf al Muzeului Judeţean Satu Mare, Zanfir Danciu – directorul Direcţiei pentru Cultură Satu Mare.

În cele două locaţii, momentul artistic adecvat locului şi evenimentului a fost foarte bine şi emoţionant realizat de către Angela Munteanu şi elevi ai Şcolii Gimnaziale din Hodod. O mare notă de ZECE acordăm elevilor, cadrelor didactice din Şcoala Gimnazială din Hodod şi domnului director al acesteia.

S-au depus coroane de flori din partea: Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Consiliului Judeţean Satu Mare, unităţilor din sistemul national de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională, instituţiilor publice judeţene, asociaţiilor de rezervişti militari din MApN, MAI, SRI şi asociaţiilor civico patriotice prezente; Consiliului Local şi Primărie Hodod; Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Muzeului Judeţean.

Activităţile au început cu intonarea Imnului Naţional şi s-au încheiat cu audierea piesei ”Liniştea – Silenzio”.

Colonel (r) ing. Ştefan Coşarca