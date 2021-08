Comemorarea Dictatului de la Viena la Carei, cu lansare de carte pe 28 şi 29 august

An de an, Asociaţia Românilor Refugiaţi, Expulzaţi şi Deportaţi în urma Dictatului de la Viena din 30 August 1940, filiala Carei, organizează o ceremonie de comemorare a victimelor acestui odios dictat. Colaboratorii din acest an sunt Asociaţia judeţeană a Românilor Refugiaţi, Expulzaţi şi Deportaţi în urma Dictatului de la Viena din 30 August 1940, Direcţia de Cultură Carei, Asociaţiunea ASTRA, Grai Străbun, Asociaţia cadrelor militare în rezervă Satu Mare, Asociaţia Naţională a cavalerilor de CLIO.

Manifestările vor debuta cu un simpozion şi o lansare de carte, sâmbătă, 28 august 2021, de la ora 18:00, la Castelul din Carei, în sala de conferinţe.

Istoricul col( r) Constantin Moşincat va lansa volumul ”Paşi pe caldarâm. De la Pace la Dictat”. Vor avea loc luări de cuvânt privind consecinţele intrării în vigoare a Dictatului de la Viena în judeţul Satu Mare dar nu numai.

Duminică, 29 august, de la ora 12:00, după slujba de la biserica Sfântul Apostol Andrei, sunt aşteptaţi să fie prezenţi toţi cei care vor să spună o rugăciune şi să verse o lacrimă în memoria celor care au avut de suferit în urma ocupaţiei hortyste.

Se vor alătura grupurile folclorice din satele de refugiaţi de pe graniţa de nord-vest, puţinii supravieţuitori, urmaşii foştilor refugiaţi şi expulzaţi, colaboratori şi invitaţi, români iubitori de neam şi ţară.

“Zona Carei a fost una dintre cele care a avut mai mult de suferit de pe urma atrocităţilor săvârşite de ocupanţii hortyşti. A fost jale mare în casele de români începând cu septembrie 1940. Sate întregi au fost expulzate după ce localnicii au fost puşi să semneze, după bătăi crâncene, că pleacă de bună voie. Abia după alungarea hortyştilor prin luptele date în 25 octombrie 1944 la Carei a fost posibilă reîntoarcerea românilor la casele lor, majoritatea distruse sau ocupate de străini. Suntem datori nu doar cu veşnică recunoştinţă celor care nu s-au lăsat frânţi de provocările istoriei ci şi cu o rugăciune la monumentul închinat lor. Suntem datori să veghem ca astfel de fapte să nu se mai repete. Avem datoria de a spune generaţiilor tinere istoria noastră şi de a lua atitudine atunci când suntem trataţi discriminator tocmai în ţara noastră. Fie-le memoria binecuvântată luptătorilor pentru păstrarea identităţii româneşti!”, declară ing. Daniela Ciută, preşedinte Filiala Carei a Asociaţiei Românilor Refugiaţi, Expulzaţi şi Deportaţi în urma Dictatului de la Viena din 30 August 1940.