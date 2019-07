Colegiul Ioan Slavici, locul 1 în judeţ la procentul de promovabilitate la Bac

Nimeni de la Unio – Traian Vuia n-a trecut cu succes de examenul maturităţii

În judeţul Satu Mare, 68,02% dintre absolvenţi au promovat prima sesiune a Bacalaureatului 2019, conform rezultatelor finale furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare.

Niciun elev din cei 10 care s-au prezentat la examen nu a promovat BAC-ul la Liceul Tehnologic ”Unio-Traian Vuia”. De altfel, la majoritatea liceelor tehnologice au fost medii foarte slabe. Aici, rata de promovare a fost sub 30 de procente: Liceul de Industrie Alimentară “George Emil Palade” (5%), Liceul “Elisa Zamfirescu” (12,5 %), Liceul Tarna Mare (14,29%), Liceul “Constantin Brâncuşi” (15,38%), Liceul “Anghel Saligny” Turţ (22,22%) şi Liceul „Ion I. C. Brătianu” (25,71%).

Între 30% şi 40% dintre absolvenţi au avut medie egală sau mai mare cu 6 la BAC la Liceul cu Program Sportiv (32,56%), Liceul Teoretic “George Pop de Băseşti” (33,33%), Liceul Romano-Catolic „Josephus Calasantius” Carei (33,33%).

Sunt şi patru licee de la filiera tehnologică care au obţinut rezultate mai bune. Este vorba despre Liceul „Iuliu Maniu” Carei (36,36%), Liceul „George Bariţiu” Livada (38,10%) şi Liceul „Ioniţă G. Andron” Negreşti-Oaş (41,33%) şi Colegiul Tehnologic Tăşnad (59,09%) De remarcat că niciunul dintre ele nu este din municipiul Satu Mare.

Mai mult de jumătate dintre candidaţi au obţinut notă de trecere şi la Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş” (50,93%).

Promovabilitate între 70% şi 90% a fost la Liceul Teologic Romano-Catolic „Ham Janos” Satu Mare, Liceul Teoretic Negreşti-Oaş (75,28%), Liceul de Arte „Aurel Popp” (76,27%), Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steihardt” (78,46%), Liceul Reformat (81,4%), şi Liceul Teoretic Carei (89,6).

Colegiul Naţional “Ioan Slavici”, primul în top

Aşa cum era de aşteptat, cele mai bune rezultate le-au obţinut elevii de la instituţiile de top din Satu Mare. Pe primul loc se situează Colegiul Naţional „Ioan Slavici” cu 98,54% de candidaţi promovaţi. Aici s-a înregistrat şi cel mai mare număr de absolvenţi care s-au prezentat la BAC, şi anume 205. În clasament urmează Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” (97,67% din 43 candidaţi), Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” (95,83% din 192 candidaţi), Colegiul Naţional „Doamna Stanca” (91,95 % din 149 candidaţi) şi Colegiul Naţional „Kolcsey Ferenc” (91,67 % din 144 candidaţi).

În ţară, 224 medii de 10

Promoţia care tocmai a absolvit clasa a XII-a a obţinut cele mai slabe rezultate la Bacalaureat din ultimii 5 ani, la nivel naţional. Cu toate că rata de promovabilitate scade de la an la an, în acest an s-au obţinut la BAC cele mai multe medii de 10 din ultimii 16 ani. 224 de elevi au reuşit această performaţă la nivel naţional. În judeţul Satu Mare o singură elevă a obţinut această performanţă. Este vorba despre Teodora Bărăian, absolventă a Liceului Teoretic Negreşti Oaş.

În Maramureş 11 elevi au obţinut 10, dintre care doi după contestaţii.