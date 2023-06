Colegiile Mihai Eminescu şi Ioan Slavici au cucerit cele patru medii de 10 la Evaluarea Naţională

Elevii de clasa a VIII-a din judeţul Satu Mare, care au susţinut zilele trecute Evaluarea Naţională 2023, au aflat miercuri ce note au obţinut. Rezultatele la nivel naţional şi pe judeţe au fost publicate pe portalul evaluare.edu.ro. al Ministerului Educaţiei.

La nivelul judeţului Satu Mare s-au înregistrat patru medii de zece. Medii maxime au fost obţinute de trei elevi de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” şi de unul de la Colegiul Naţional „Ioan Slavici”. Pe discipline, 22 de elevi au obţinut nota 10 la Matematică, iar 8 elevi au obţinut nota 10 la Limba şi literatura română.

Alte date statistice: 227 de elevi sătmăreni au înregistrat medii cuprinse între 9 şi 9, 99. La polul opus, 660 de elevi au medii sub 5, dintre care 6 elevi sub media 2. Au absentat 306 elevi. Majoritatea elevilor cu note sub 5 provin din mediul rural.

Vă prezentăm şi o sinteză a rezultatelor înregistrate, primită de la IŞJ Satu Mare:

* 2769 de elevi înscrişi;

* 2462 de elevi prezenţi;

* Rata mediilor peste sau egale cu 5 este 73.19% (1802 de elevi).

4 elevi au media 10.

* La proba de Limba şi literatura română, rata notelor peste sau egale cu 5 este 70.63% (1739 de elevi). 8 elevi au obţinut nota 10.

* La Matematică, rata notelor peste 5 este 72,62 % (1788 de elevi). 23 de elevi au obţinut nota 10.

* La proba de Limba şi literatura maternă, 688 de candidaţi au obţinut note peste sau egale cu 5. Un elev a obţinut nota 10.

Contestaţiile pot duce la modificarea mediilor

Elevii nemulţumiţi de rezultatele obţinute au dreptul să depună contestaţii la centrele de examen sau să le transmită electronic, în zilele de 28 iunie (între orele 16:00 şi 19:00) şi de 29 iunie (între orele 8:00 şi 12:00).

Candidaţii care depun/transmit prin mijloace electronice contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă de faptul că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere, conform ghidului Ministerului Educaţiei.

Rezultatele finale vor fi afişate marţi, 4 iulie.

Media la Evaluarea Naţională reprezintă media de admitere în liceu

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la Evaluarea Naţională calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la fiecare probă.

Notele elevilor la Evaluarea Naţională 2023 sunt anonimizate, pentru al patrulea an la rând, astfel că fiecare absolvent de clasa a VIII-a trebuie să introducă în platforma evaluare.edu.ro codul primit de la şcoală, pentru a vedea notele pe care le-a obţinut la examene.