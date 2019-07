Colecţionarul german de maşini de cusut dă ţeapă şi la lipitorii de afişe

Nicolae Silaghi, un tânăr în vârstă de 21 de ani din Satu Mare, ne-a contactat săptămâna aceasta la redacţie pentru a trage un semnal de alarmă tinerilor să nu cadă în plasa a fel de fel de anunţuri de pe internet, cum a păţit-o el şi verişorii săi.

Ce s-a întâmplat mai exact este că la finele săptămânii trecute verişoara lui a găsit pe internet un anunţ care spunea că poţi câştiga 100 de lei în doar câteva ore lipind anunţuri:

“Era vorba de ceva anunţuri cu un colecţionar german care cumpără maşini de cusut. Ne-am întâlnit cu un bărbat care ne-a dat bani de benzină, că am mers cu maşina mea, şi ne-a dat anunţurile să le lipim în două localităţi, în Botiz şi în Decebal. Am mers, le-am lipit pe copaci, pe cutii poştale. Înţelegerea era ca la întoarcerea în oraş să îl sunăm pe acest om şi să ne întâlnim să ne dea banii. Nu a mai răspuns nimeni la telefon, la un moment dat ne dădea ocupat. Aşa că am luat ţeapă. Ne-am gândit să anunţăm prin intermediul Informaţia Zilei şi alţi tineri, să nu păţească la fel ca noi.”