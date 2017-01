Coldea anunță că lipsit de constrângerile uniformei militare, va avea, libertatea de a vorbi

Fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații, general-locotenent în rezervă, Florian Coldea, a răspuns miercuri, într-o declarație oferită Agerpres, acuzațiilor care i-au fost aduse în ultima perioadă și a ținut să clarifice aspecte legate de activitatea în cadrul Serviciului și de ancheta internă care l-a vizat.

Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, rupe tăcerea, după ce a fost eliberat din funcție. Coldea transmite un mesaj lung, dar în care se remarcă o frază cheie, cea în care anunță că va vorbi, acum, fiind eliberat de haina militară și de constrângerile specifice funcției.

Redăm în continuare declarația în exclusivitate pentru Agerpresa lui Florian Coldea:

„Un nou început oferă mereu prilejul de a adresa mulțumiri și de a reflecta asupra pașilor trecuți, cu atât mai mult cu cât anul acesta împlinesc 25 ani de activitate, dintre care 22 în calitate de ofițer al Serviciului Român de Informații și aproape 12 ani în funcția de prim-adjunct al Directorului SRI.

Mi-am slujit țara și instituția în felul cel mai devotat cu putință și privesc cu mândrie în urmă la toate misiunile îndeplinite, la sute de operațiuni de succes, la progresul remarcabil, la reformarea, transformarea, modernizarea și optimizarea instituției, la oamenii care m-au modelat profesional și la cei pe care eu i-am învățat că nu există ideal mai înalt și profesie mai nobilă decât aceea de ofițer de intelligence.

Mulțumesc cu recunoștință directorilor cu care am colaborat, tuturor colegilor, angajaților SRI, deopotrivă ofițeri, subofițeri, personal civil și totodată ofițerilor în rezervă, pentru devotamentul lor continuu, pentru rigoarea din fiecare moment, pentru eforturi și sacrificii, pentru profesionalismul desăvârșit. Datorită lor, Serviciul este astăzi o instituție redutabilă, acceptată și respectată în cele mai selecte cluburi de intelligence și de către cei mai exigenți parteneri. Împreună am reușit, de-a lungul ultimilor 12 ani, să prevenim riscuri, să înlăturăm amenințări, să păstrăm România sigură. Am reușit să consolidăm statul român, puternic și unitar.

Salut cu respect prietenii și partenerii din toate instituțiile sistemului național de securitate pentru colaborarea constructivă, permanentă, pentru acțiunile concrete care au contribuit la o mai bună arhitectură a statului român, la consolidarea acestuia și la succesul operațiunilor comune. Am reușit împreună să atingem obiective strategice ambițioase, am contribuit la faptul că România este o țară sigură, stabilă, cu criminalitate redusă, fără incidente teroriste și care constituie un model privind lupta anti-corupție.

Îmi exprim gratitudinea față de partenerii noștri externi, care ne-au oferit expertiză, cunoaștere și suport, astfel încât să ne putem îndeplini cu succes misiunile de securitate națională. Au ajutat consecvent eforturile noastre instituționale, iar noi, la rândul nostru am atins excelența profesională de a proteja securitatea națională și promova interesele strategice, devenind, în același timp, exportatori de securitate în plan extern, pentru aliații și partenerii noștri.

Transmit aprecieri mediului academic, pentru modul în care a contribuit la dezvoltarea unui domeniu al studiilor de intelligence în România și pentru sprijinul acordat Serviciului îndeplinirea misiunii de consolidare a culturii de securitate.

Apreciez eforturile și sacrificiile familiilor tuturor celor care și-au dedicat cariera obiectivelor noastre profesionale.

Mulțumesc familiei mele pentru întreg suportul din acești 12 ani. Am lipsit de la cele mai importante momente ale copilăriei pentru fetița mea, am petrecut o parte neînsemnată de timp acasă, am amânat mereu planurile și obiectivele personale. Nu aș fi putut realiza nimic semnificativ în carieră fără susținerea necondiționată a soției mele, fără liniștea și suportul de acasă.

Este momentul să mă înclin cu respect și recunoștință în fața tuturor celor de mai sus, a tuturor colaboratorilor profesionali, a celor știuți și neștiuți, care au făcut posibilă performanța noastră profesională din ultimii 12 ani. În interesul României și al cetățenilor ei!

În ultima perioadă am fost evocat și invocat excesiv în spațiul public. Alegații defăimătoare, acuzații grave și speculații dintre cele mai diverse incluzând numele meu au invadat canalele media. S-a intensificat un scandal de proporții care a afectat atât imaginea mea cât și, mai ales, activitatea instituției.

Conform procedurilor standard în instituții de intelligence, a fost declanșată o anchetă internă încă de la apariția primelor alegații. Este important pentru opinia publică să precizez că Serviciul și-a dezvoltat mecanismele de verificare adecvate, astfel încât nimeni din cadrul SRI, oricare ar fi funcția sau gradul, nu se poate plasa deasupra procedurilor de anchetă internă la apariția unor astfel de acuzații. Nimeni!

S-a desfășurat o investigație complexă, riguroasă, completă, cu privire la toate afirmațiile acuzatoare difuzate până la momentul transmiterii acestui comunicat. Am parcurs cu toată deschiderea etapele acestei anchete. Am oferit tot suportul, am prezentat toate documentele necesare și martorii relevanți, am răspuns complet tuturor întrebărilor, m-am supus tuturor verificărilor. Rezultatele anchetei au indicat, fără echivoc, faptul că am respectat legea și normele deontologice specifice, în toate circumstanțele analizate.

Am revenit în funcția de prim-adjunct al directorului SRI și sunt onorat să pot reitera faptul că, de-a lungul întregii mele cariere, am fost un consecvent promotor al legii, al valorilor care ne definesc activitatea: profesionalismul și buna-credință. Mi-am servit țara cu demnitate și patriotism. Onoarea unui militar cu idealuri mult mai înalte decât beneficii meschine nu poate fi pătată cu ‘realități confecționate’ și elemente scoase din context.

Celor care s-au grăbit să creadă sau să amplifice neadevăruri flagrante difuzate în trecut sau mai recent, până la data de 18 ianuarie 2017, le reiterez faptul că am înțeles miza, iar aceasta este cu mult mai mare și mai profundă decât compromiterea activității mele. Îmi rezerv dreptul de a oferi răspunsuri și clarificări adecvate, precum și elemente factuale relevante despre aceste aspecte și multe altele, la un moment dat.

Dincolo de numele meu, pe care ancheta internă și adevărul l-au reabilitat, consider că această serie de atacuri și acuzații defăimătoare riscă să afecteze grav spiritul instituției și, implicit, buna funcționare a acesteia. Din considerație și respect față de toată activitatea trecută, față de performanța înregistrată, față de statura consolidată a ceea ce reprezintă astăzi SRI în comunitatea euroatlantică de intelligence, față de munca și eforturile colegilor mei, nu am putut îngădui ca acest lucru să continue.

Am solicitat Directorului instituției eliberarea mea din funcția de prim-adjunct și punerea mea la dispoziția Serviciului și a nevoilor instituției.

Trecerea în rezervă nu modifică nimic din determinarea mea de a servi în continuare statul român, de a contribui din rolul meu viitor la prezervarea a tot ceea ce am reușit să construim în ultimii 12 ani. Criticilor mei, ale căror afirmații le-am considerat adesea constructive, le transmit că, lipsit de constrângerile statutului și uniformei militare, voi avea, în viitor, libertatea de a vorbi, de a mă exprima public, în baza expertizei profesionale acumulate și cu buna-credință care m-a ghidat întotdeauna. Aleg să fac acest lucru pentru a contribui astfel la dezvoltarea culturii de securitate, atât de necesară pentru România și cetățenii ei în contextul evoluțiilor mediului securitar, al tranformărilor și multiplicărilor amenințărilor hibride, al realității cadrului legislativ și al condiționărilor tehnologice relevante la nivelul întregii societăți.

La încheierea mandatului raportez cetățenilor României faptul că a fost o onoare pentru mine să servesc țara și interesele ei de securitate din cea mai înaltă funcție pe care o poate avea un ofițer român de informații, a fost un privilegiu să pot contribui la îndeplinirea celei mai însemnate misiuni strategice: pe durata mandatului meu, România a fost o țară sigură, stabilă și a fost cu succes apărată de riscurile și amenințările de securitate cu care s-a confruntat permanent. Servesc Patria! Așa să ne ajute Dumnezeu!”.