”Cold War”, propunerea Poloniei pentru o nominalizare la Oscar

Drama „Cold War”, pentru care Pawel Pawlikowski a fost premiat pentru regie la Festivalul de la Cannes, este propunerea Poloniei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleza” a premiilor Oscar 2019.

Pelicula a fost elogiată de presa internaţională şi prezentată în numeroase festivaluri de gen. După premiul de la Cannes, unde a avut premiera în luna mai, Pawlikowski a fost recompensat săptămâna trecută cu acelaşi trofeu şi la Gdynia Film Festival.

Acţiunea filmului este plasată în anii 1950-1960, iar el spune o poveste de dragoste nefericită. „Complet din punct de vedere artistic, o poveste universală a dragostei imposibile, inscrisă în istoria turbulentă a Poloniei secolului 20, filmul lui Pawel Pawlikowski captivează prin jocul actorilor şi modul unic de a folosi motive din folclorul polonez”, a fost motivaţia comitetului polonez de selecţie, care a precizat că succesul internaţional de până acum al filmului va ajuta la promovarea lui.

Filmat alb-negru de Lukasz Zal, care a mai lucrat cu Pawlikowski la „Ida”, premiat cu Oscar în 2014, „Cold War” este favorit la cea de-a 91-a gală a premiilor Academiei Americane de Film, scrie The Hollywood Reporter.

Wiktor (Tomasz Kot), muzician, şi Zula (Joanna Kulig), muza lui, trăiesc o poveste de dragoste pasională, care îi torturează, în Polonia, Franţa şi Iugoslavia pe parcursul unui deceniu, în mijlocul Războiului Rece.

Produs de Tanya Seghatchian şi Ewa Puszczynska, „Cold War” a fost lansat în iunie, în Polonia, iar în Statele Unite va avea premiera pe 21 decembrie, via Amazon.

Polonia propune filme pentru nominalizare la Oscar din 1963. Singura producţie poloneză care a primit prestigiosul trofeu a fost „Ida” a lui Pawlikowski, în 2014.

Lista scurtă a filmelor străine propuse pentru o nominalizare la premiile Oscar va fi anunţată în luna decembrie, iar nominalizările, pe 22 ianuarie 2019.

Cea de-a 91-a ediţie a galei premiilor Oscar va avea loc pe 24 februarie 2019.

România va fi reprezentată în cursa pentru o nominalizare de lungmetrajul „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” al lui Radu Jude, premiat cu Globul de Cristal la Festivalul de la Karlovy Vary.

Între ţările care şi-a anunţat propunerile se numără Japonia – „Shoplifters” (Hirokazu Kore-eda, premiat cu Palme d’Or la Cannes), Turcia – „The Wild Pear Tree” (Nuri Bilge Ceylan), Marea Britanie – „I am Not a Witch” (Rungano Nyoni), Ucraina – „Donbass” (Sergei Loznitsa), Slovacia – „The Interpreter” (Martin Sulik), Columbia – „Pájaros de verano” (Cristina Gallego şi Ciro Guerra), Germania – „Never Look Away” (Florian Henckel von Donnersmarck), Venezuela – „La Familia” (Gustavo Rondón Córdova), Spania – „Campeones” (Javier Fesser), Paraguay – „Las herederas” (Marcelo Martinessi) şi Rusia – „Sobibor” (Konstantin Khabensky).