Cod portocaliu de vreme rea până vineri dimineaţă

Satu Mare, dar şi alte judeţe din ţară se află până vineri 2 octombrie, sub avertizare de cod portocaliu de vreme rea.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis coduri galben şi portocaliu de ploi şi vijelii în jumătate de ţară, adică în 20 de judeţe, până vineri dimineaţa, la ora 10:00.

În Maramureş, nord-vestul Transilvaniei, nordul Crişanei, precum şi în zona Carpaţilor Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali, ca atare şi în judeţul Satu Mare, va ploua temporar abundent, iar pe alocuri, prin acumulare, cantităţile de apă vor depăşi 40-70 l/mp.

La Satu Mare astăzi valorile termice maxime vor oscila în jur de 12 grade C, minimele în jur de 10 grade C, iar de mâine aerul începe din nou să se încălzească treptat, astfel încât la începutul săptămânii viitoare vom putea măsura din nou 24-25 grade C.