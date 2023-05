CNS Cartel ALFA solicită Guvernului să revizuiască de urgenţă salariul minim, împreună cu partenerii sociali

Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA solicită Guvernului să revizuiască de urgenţă salariul minim, impreun[acu partenerii sociali, pentru a asigura adecvarea acestuia la costul vieţii, şi să introducă un sistem de indexare automată a acestui salariu atunci când inflaţia depăşeşte un anumit procent.

„Cartel ALFA mai solicită: iniţierea unui acord cu partenerii sociali pentru creşterea etapizată a salariului minim pentru a ajunge la valoarea coşului de trai într-un timp rezonabil; promovarea unui dialog social şi negocieri colective pe scară largă privind creşterile salariale şi să se încurajeze revizuirile periodice şi frecvente ale salariilor, în special în perioadele de inflaţie; să se ia în considerare măsuri suplimentare care pot contribui la reducerea inflaţiei, cum ar fi reforme fiscale progresive şi impozite pentru profiturile excesive pe bunuri esenţiale”, se arată într-un comunicat al CNS Cartel Alfa.

Impactul inflaţiei este mai mare pentru cei cu salariile mici

Potrivit organizaţiei sindicale, creşterile de preţuri din ultimii ani se resimt mult mai dramatic pentru români şi este nevoie urgentă de politici pentru a evita erodarea în continuare a puterii de cumpărare şi a nivelului de trai al lucrătorilor. Confederaţia susţine că majorarea salariilor minime pentru a proteja persoanele cu venituri mici este deosebit de importantă pentru a atenua efectele crizei costurilor de trai.

„Pentru români, creşterile de preţuri din ultimii ani se resimt mult mai dramatic. Pe de o parte pentru că nu există mecanisme eficiente pentru a împiedica creşterile speculative, iar preţurile la alimente au crescut mai mult decât în alte ţări. Pe de altă parte, din cauza salariilor mici, românii cheltuiesc o parte mai mare din ce câştigă pe alimente şi bunuri de bază, astfel că impactul inflaţiei este mai mare. Cu alte cuvinte, ponderea alimentelor şi bunurilor de bază în coşul de consum este mai mare, românii sacrificând multe alte lucruri care ţin de o viaţă decentă”, se arată în comunicat.

Lipsa creşterilor veniturilor din muncă a generat o criză a costului vieţii

Potrivit sursei citate, L20 (Labour20), partea care reprezintă interesele lucrătorilor la nivelul ţărilor G20, a transmis guvernelor solicitarea de a adopta măsuri urgente pentru a combate criza costurilor de trai.

Creşterea generalizată a preţurilor erodează valoarea salariilor şi contribuie la creşterea nesiguranţei economice a lucrătorilor din întreaga lume. Documentul arată că nivelurile ridicate ale inflaţiei din prezent nu sunt cauzate de salarii, ci de creşterea preţurilor la energie şi alimente, de întreruperile lanţului de aprovizionare şi, în multe cazuri, de profiturile excesive generate de unele companii care se folosesc de poziţia lor dominantă în actualul climat economic. De asemenea, organizaţia citează şi Fondul Monetar Internaţional care a subliniat că, în ciuda faptului că inflaţia a atins cea mai mare rată din ultimii 40 de ani, salariile nu au ţinut pasul cu creşterea preţurilor, fapt care a contribuit la cel mai mare decalaj dintre productivitatea muncii şi salariile reale din ultimii 20 de ani şi la prima creştere negativă a salariilor la nivel mondial din secolul XXI.

„Pe plan naţional, această situaţie are loc în contextul unui dezechilibru accentuat între salariile lucrătorilor şi creşterea economică, ponderea veniturilor din muncă în PIB fiind scăzută în raport cu partea care revine capitalului. Lipsa creşterilor veniturilor din muncă a generat o criză a costului vieţii. Impactul a fost însă mult mai mare asupra gospodăriilor cu venituri mici, care tind să cheltuiască o parte mai mare din venituri pentru bunuri şi servicii esenţiale, cum ar fi alimentele şi energia. Aceştia tind să aibă mai puţine economii pe care să se poată baza atunci când preţurile cresc.

După cum arată graficul pentru ţările UE, costul alimentelor a crescut mult mai rapid decât al altor articole, cu peste 15% numai în ultimul an, o creştere dublă faţă de rata globală a inflaţiei”, precizează Cartel Alfa.

În România, preţul alimentelor a crescut cu mult peste media europeană, aşa cum arată şi Instrumentul de monitorizare al preţurilor la alimente, realizat de Eurostat. Conform datelor prezentate, preţurile la alimente au crescut ca medie în UE cu 41,3%, în raport cu cele din anul 2015, pe când în România, acestea au crescut cu 61,9%.

CNS Cartel Alfa oferă exemplul altor ţări unde, atunci când inflaţia depăşeşte un anumit prag, se aplică automat ajustări mai frecvente ale salariilor. Astfel, în Franţa, salariul minim este majorat automat ori de câte ori inflaţia preţurilor depăşeşte doi la sută într-un anumit an.