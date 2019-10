Clubul de Robotică al Colegiului Naţional Ioan Slavici a realizat două noi proiecte

Astfel, Asociaţia Părinţilor Ioan Slavici pune Satu Mare pe harta Europe Code Week 2019

În cadrul activităţilor Clubului de Robotică RoboTe@ch4Future al Colegiului Naţional Ioan Slavici Satu Mare, elevii din clasele a IX-a, respectiv a XI-a, profil matematică-informatică desfăşoară în perioada 8-18 octombrie două proiecte de programare şi tehnologie. Primul proiect, intitulat TrafficLights, ridică problema circulaţiei nevăzătorilor în trafic şi rezolvarea acesteia cu ajutorul tehnologiei moderne inovative. Al doilea proiect, intitulat TechSavePlanet, se referă la înregistrarea datelor despre calitatea aerului din anumite zone urbane, cu scopul de a se lua măsuri de reducere a factorilor poluanţi.

Astfel de proiecte europene (şi altele din categoria Meet and Code) sunt finanţate de Techsoup Romania prin intermediul Asociaţiei Părinţilor Ioan Slavici Satu Mare, ca asociaţie non-guvernamentală (ONG).

Proiectul TrafficLights

Proiectul TrafficLights şi-a propus familiarizarea elevilor cu o problemă reală din viaţă: circulaţia nevăzătorilor în trafic şi rezolvarea acesteia cu ajutorul tehnologiei moderne inovative. Pentru această categorie de persoane este destul de dificil să traverseze o stradă, chiar şi dacă sunt dirijate de semafoare. Pentru a veni în ajutorul lor, elevii clasei a IX-a au realizat o machetă după modelul unei intersecţii dirijate prin semafoare, existentă în Satu Mare, programată într-una care emite sunete sugestive în funcţie de culoarea semaforului.

Etapele de lucru în cadrul acestui proiect au fost următoarele: documentarea la faţa locului, unde elevii au văzut exact cum funcţionează sistemul de semafoare, proiectarea planului de lucru, realizarea machetei, cablarea şi apoi programarea semafoarelor. Unele obiecte ale machetei, cum ar fi semafoare, indicatoare rutiere sau blocurile cu etaje au fost tipărite cu ajutorul imprimantei 3D, iar altele au fost confecţionate manual din diverse materiale cum ar fi beţe de frigărui, chibrite etc. La finalul evenimentului, a avut loc premierea cu diplome de participare pentru toţi elevii care au luat parte la proiect, iar premiul clasei a fost o multifuncţională HP. Tot în cadrul evenimentului, participanţii au învăţat bazele programării Arduino şi totodată s-au adaptat la munca în echipă într-o atmosferă plăcută şi cu bună dispoziţie.

Proiectul TechSaveThePlanet

Prin proiectul TechSavePlanet, se înregistrează date despre calitatea aerului din anumite zone urbane, cu scopul de a se lua măsuri de reducere a factorilor poluanţi.

Ideea temei acestui proiect a fost a elevei Miruna Pop din clasa a XI-a de la Colegiul Naţional Ioan Slavici Satu Mare. “Ideea a apărut când am văzut secţiunile de înscriere din anul acesta şi m-a atras mult subiectul despre mediul înconjurător. În urma discuţiei cu profesoara coordonatoare, am hotărât să aplicăm pentru acesta, deoarece considerăm că e benefic să ne folosim abilităţile de software şi hardware într-un domeniu de inginerie important în viaţa de zi cu zi.

Aşadar, ne-am propus, ca echipă, să construim un sistem care să înregistreze date importante despre calitatea aerului, un sistem care să funcţioneze asemenea unei staţii reale folosită de agenţiile pentru protecţia mediului. În ceea ce priveşte aparatura cu care măsurăm calitatea aerului din mai multe zone ale oraşului nostru, am recurs la microcontrollerul ArduinoUno, care permite comunicarea cu diferiţi senzori, capabili să măsoare concentraţia diferitelor gaze din atmosferă şi să estimeze gradul de poluare. Doi dintre senzori se folosesc de schimbarea în rezistenţă a materialului cu care sunt încorporaţi şi un divizor de tensiune pentru a funcţiona în parametri optimi. Cel de-al treilea senzor este pentru două tipuri de particule, cu diametrul de 2.5 mm şi 10 mm, care la momentul inhalării poate provoca diverse „afecţiuni”.

După testarea sistemului nostru şi înţelegerea graficelor, am observat că aerul este mult mai poluat în zonele urbane, cu trafic de maşini, faţă de zonele rurale sau de „iarbă verde”. De asemenea, am observat că există şi aşa-zisele ore „critice”, în general dimineaţa din cauza aglomerării de maşini.

Am vizitat şi Agenţia de Protecţia Mediului din Satu Mare, unde am avut ocazia să punem întrebări celor ce se ocupă la locul de muncă cu monitorizarea calităţii aerului. Urmează ca în continuarea proiectului nostru, aceştia să ne prezinte o staţie de monitorizare şi modul în care funcţionează aceasta şi să comparăm datele sale cu cele de la sistemul nostru. Aşteptăm o „formă” de grafic similară, nu similaritate în numere, deoarece aparatele profesionale beneficiază de calibrare şi precizie mărită faţă de sistemul nostru.

Considerăm că acest proiect a îmbinat dezvoltarea din planul IT cu introducerea noastră în diferite subiecte de interes şi domenii şi intenţionăm să organizăm în şcoala noastră activităţi de încurajare pentru protecţia mediului.” (Miruna Pop)

Alte impresii ale elevilor din clasa a IX-a

“În urma acestui proiect, am rămas cu o impresie foarte bună! Am învăţat multe lucruri noi care aparţin acestui domeniu al programării, astfel îmbogăţindu-mi cunoştinţele cu tot felul de lucruri noi. Acest proiect nu s-a concentrat doar pe partea de programare, ci si pe partea de construire a machetei de la zero, care şi aceasta a implicat fantezie şi gândire.“ (Dragoş Marian)

“Acest proiect, a fost foarte important pentru mine si am încercat să mă implic cât mai mult în el. M-a ajutat să învăţ mai multe despre programare şi m-a învăţat să lucrez într-o echipă. Cu ajutorul acestui proiect mi-am dat seama că programarea este ceea ce vreau să fac mai departe şi de acum încolo vreau să mă implic în cât mai multe proiecte.“ (Temian Silvia)

“Proiectul pe care l-am implementat împreună mi-a adus o multitudine de beneficii. Aş vrea să încep cu faptul că m-a ajutat să construiesc o relaţie mai bună cu colegii, să îmi cultiv spiritul de lucru în echipă, dar şi să perseverez pentru un rezultat nu bun, ci foarte bun. Radiez de bucurie gândindu-mă că am avut privilegiul de a participa la acesta şi de un aspect sunt sigură, că o să mă ajute şi în viitor.“ (Mariţa Milena)

“În primul rând vreau să vă spun că mi-a făcut foarte mare plăcere să fac parte din acest proiect! A fost o atmosferă superbă când lucram în echipă. Mă bucur extrem de mult că am avut ocazia de a învăţa lucruri noi, care mai târziu îmi vor fi de mare folos!“ (Gyerman Otto)

“Am avut parte de o experienţă pe care nu o voi uita, a fost vorba de muncă în echipă şi am învăţat despre funcţionarea semafoarelor, informaţii despre programarea acestor semafoare, dar cel mai important am învăţat să am răbdare în ceea ce fac prin implicare.“ (PinteaTamina)

“La acest proiect mi-a plăcut că am lucrat în echipă la cablare şi că am învăţat să leg cabluri si nu numai. Acest lucru sigur o să mă ajute pe viitor chiar daca nu voi lucra în acel domeniu.“ (CărăuşanMatei)

“Mi s-a părut interesant, am învăţat câte ceva despre programarea Arduino şi am văzut cum se creează un soft practice folosit zi de zi: ordinea de aprindere şi schimbare a culorilor semafoarelor dintr-o intersecţie. Sper totusi ca la următorul proiect să fiu mai activ.“ (Gavrău Bogdan)

“În proiectul Traffic Lights, mi-a plăcut cel mai mult ideea de a-iajuta pe nevăzători, dar şi lucrul în echipă de care am avut parte. Am învăţat în principiu cum functionează un semafor cu ajutorul programării şi m-a ajutat să înteleg mai bine importanţa programării în zilele noastre.“ (Iuhasz Bogdan)

“Am învăţat să lucrez mai bine în echipă şi am învăţat că nu e chiar atât de uşor să te ocupi de un proiect.“ (Nichita Marcus)

“Proiectul la care am luat parte mi-a arătat cât de frumoasă e informatica, şi m-a făcut să îmi doresc să mai particip la proiecte de acest gen, unde am colaborat foarte bine în echipă, şi să studiez în viitor informatica/programarea.“ (Győrfi Andrea)

“În opinia mea, proiectul TRAFFIC LIGHTS mi-a îmbunătăţit abilităţile de programare şi mi-a dăruit un pas înainte în experienţa în acest domeniu.“ (SupuranRuxandra)

“Mi-a plăcut foarte mult faptul că am lucrat în echipă şi faptul că am realizat ceva de la zero, mi-a crescut încrederea în mine. Îmi place că am învăţat să lucrăm cu un program nou. Acest program m-a împins mai tare spre domeniul IT şi chiar îmi doresc să mai particip la activităţi de genul acesta!“ (Dănuţ Sara)

“În acest proiect mi-a plăcut foarte mult colaborarea pe care am avut-o, sprijinul acordat şi voinţa noastră de a învăţa lucruri noi.“ (Micle Mihaela)

Concluziile profesoarei coordonatoare

Profesoara coordonatoare Kabai Timea ne spune că s-a implicat cu bucurie în al doilea an în organizare de evenimente Meetand Code pentru a le trezi şi dezvolta în continuare elevilor săi interesul pentru programare şi aplicaţii practice utile, folosind noile tehnologii, cu scopul de a i ajuta să facă faţă la noile provocări ale secolului XXI. Prin implementarea acestora, a avut în vedere sensibilizarea elevilor la nevoile semenilor noştri cu deficienţe de vedere, precum şi îndemnul la acţiuni concrete pentru salvarea planetei prin reducerea gradului de poluare a aerului. În urma acestor activităţi, a reuşit să formeze o echipă de copii curioşi, deschişi la nou, adaptabili, creativi, gata să descopere, să caute şi să găsească soluţii pentru rezolvarea diferitelor probleme ale societăţii, utilizând programarea. Elevii s-au bucurat foarte mult de produsele soft finale proprii, şi-au îmbunătăţit calitatea gândirii, capacitatea de reflecţie, munca în echipă, abilitatea de a dezvolta viziuni comune, iar prin documentare au învăţat, au creat şi şi-au testat propriile produse utile comunităţii.

Paşii proiectelor pot fi urmărite pe pagina de Facebook:https://www.facebook.com/roboteachh/

Despre Europe Code Week

După cum ne face cunoscut profesoara coordonatoare, Comisia Europeană sprijină iniţiativa Europe Code Week ca parte a strategiei sale pentru o piaţă unică digitală. În Planul de Acţiune pentru Educaţie Digitală, Comisia încurajează în special şcolile să se alăture iniţiativei, obiectivul fiind acela de a avea 50% din toate şcolile europene implicate în promovarea digitalizării, până în anul 2020.

La nivel european, valoarea finanţărilor acordate prin programul Meetand Code s-a ridicat anul acesta la peste 430.000 Euro, sumă alocată pentru susţinerea evenimentelor organizate în 25 de ţări, în cadrul Europe Code Week 2019.

În România, 90 de evenimente de programare şi tehnologie organizate de 75 de organizaţii non-profit au primit finanţare prin programul Meetand Code, în valoare totală de 27.000 EURO. Descoperiţi mai multe detalii despre toate evenimentele Meetand Code din ţară, la https://www.asociatiatechsoup.ro/blog/evenimentele-meet-and-code-2019.

Asociaţia Părinţilor Ioan Slavici Satu Mare a participat şi anul trecut la iniţiativa Meetand Code şi s-a numărat printre beneficiarii de fonduri oferite pentru organizarea de evenimente în cadrul Europe Code Week, organizând două evenimente: ScratchAndRobo pentru elevii din clasa a VI-a şi CNISKick&Code pentru elevii din clasa a X-a.

Pentru cel de-al treilea an consecutiv, sub motto-ul ,,Empowering a Generation”, Meetand Code încurajează organizaţiile nonprofit din toată Europa să contribuie la promovarea educaţiei digitale, prin evenimente de programare sau de tehnologie dedicate copiilor şi tinerilor cu vârsta între 8 şi 24 de ani. Conform raportului “The Digital SkillsGap in Europe” al Comisiei Europene din 2017, 9 din 10 locuri de muncă vor necesita abilităţi digitale în viitorul apropiat.

Asociaţia Techsoup, Compania SAP, organizaţia non-profit germană Haus des StiftensgGmbH şi ceilalţi parteneri ai reţelei TechSoup Europe sunt organizatorii iniţiativei Meetand Code. Aceasta sprijină evenimente de tehnologie şi programare în următoarele 25 de ţări: România, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Anglia, Franţa, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Kazahstan, Macedonia, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Elveţia, Ucraina, Belgia, Olanda şi Portugalia.

Asociaţia Techsoup (https://www.asociatiatechsoup.ro) creează şi oferă resurse IT şi experienţe de învăţare a tehnologiei pentru organizaţii nonprofit, tineri şi profesori. Asociaţia Techsoup este câştigătoare a premiului Digital Skills for Education din cadrul European Digital Skills Awards în 2017, competiţie organizată de Comisia Europeană.

Informaţiile ne-au fost comunicate de profesoara Kabai Timea, coordonatoare a proiectelor.