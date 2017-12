Clubul Poesis invită duminică sătmărenii la concertul Christmas Jazz 2017

Tradiționalul concert de jazz organizat de Centrul Cultural ”G.M. Zamfirescu” în preajma sărbătorilor, cu titulatura Christmas Jazz, va fi găzduit în acest an de Clubul Poesis, în noua sa sală de concerte, duminciă, 17 decembrie, de la ora 19. Sunt invitate două formații: JazzyBIT (România) și Gereben Zita Quartet (Ungaria).

JazzyBIT este un trio format din Teodor Pop (pian, claviaturi), Mihai Moldoveanu (bas) și Szabó Csongor-Zsolt (tobe), ce oferă o combinație energică de jazz și rock, presărată cu blues, latin și funk. Finaliști la European Jazz Award 2014 și desemnați Grupul Anului 2016, JazzyBIT a avut un an 2017 fantastic, cu aproximativ 50 de concerte în Paris, Viena, Praga, Belgrad, Budapesta, Vilnius, participări la festivaluri de renume, cum ar fi Sziget Festival, Exit Festival sau Untold Festival, culminând cu un concert și în Coreea de Sud, unde au cântat la Jarasum Jazz Festival, cel mai mare festival de jazz din Asia! JazzyBIT au fost laureați în cadrul Galei Banat Jazz Awards, eveniment organizat de Fundația Culturală Jazz Banat și susținut de Consiliul Județean Timiș.

Vocalista Gereben Zita va fi însoțită de pianistul Horvath Gabor, basistul Bata Istvan și bateristul Galfi Attila. A activat cu succes în trupele Emil Rulez și Gringo Star, iar cu grupul ei a înregistrat două albume: ”Ready for the sun”, cu un jazz clasic, și ”Our places and my festival”, cu sonorități mai variate deschise spre un public tot mai numeros. Așadar muzica grupului combină sonoritățile jazz și pop.

Christmas Jazz 2017 continuă seria de evenimente jazz-blues găzduite în ultimul timp de Clubul Poesis în colaborare cu Centrul Cultural ”G.M. Zamfirescu”. Rezervări se pot face la numărul de telefon 0744 127 595.