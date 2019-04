Claudiu Gorgan, locul 4 la Maratonul Internaţional Cluj-Napoca

Concurs la care au participat peste 460 de sportivi din toată lumea

Ediţia 2019 a Maratonului Internaţional Cluj-Napoca s-a derulat la sfârşitul săptămânii trecute. S-a ridicat încă o dată ştacheta evenimentelor internaţionale de alergare din România şi Europa de Est. Peste 7.000 de alergători din 37 de ţări au luat startul la cursele din program. Iar la principala cursă de maraton l-am avut şi pe sătmăreanul Claudiu Gorgan, care a obţinut un loc excelent.

La startul concursului de duminică s-au prezentat 94 de sportive la feminin şi peste 460 de atleţi la masculin. În ceea ce ne priveşte pe noi, proba masculină l-a dat câştigător pe kenyanul Evans Kipngetich care a stabilit şi un nou record pe traseul acreditat AIMS (42,195 km) la Cluj-Napoca cu timpul 2h 24minute 17secunde. Locul 2 l-a ocupat românul Nicolae Bălan (2h 33min 37sec), urmat de Andrei Bogaci (Republica Moldova, 2h 38min 45sec). Podiumul final (au fost premiaţi primii 5) l-a prins şi sătmăreanul Claudiu Gorgan, locul 4 cu timpul 2h 43min 27sec. Un rezultat excelent într-un concurs cu peste 460 de maratonişti!

”Azi o mulţime de susţinători, prieteni şi oameni pe care-i port în suflet, au fost alături de mine în timpul cursei. Nu a fost timpul pe care mi-l doream, dar a fost o cursă minunată. Am făcut tot ce am putut! Un loc 4 pentru prima cursă de maraton din acest an. Mulţumesc tuturor pentru susţinere!”, e declarat Claudiu Gorgan la finalul celei de-a patra ediţii la care a participat.

Ediţia tocmai încheiată a avut parte şi de o prezenţă masivă în rândul spectatorilor. Peste 10.000 de persoane, din ţară sau străinătate, au ţinut să-i susţină pe sportivi. Ambasadorii ediţiei 2019 au fost: Marius Ionescu – atlet olimpic, Laura Popescu – atlet de performanţă, Mihai Silvăşan – antrenor al echipei de baschet seniori U-BT Cluj-Napoca, dr. Bogdan Florea – neurolog şi ambasador al cauzei Telemedicină în epilepsie din România, Bogdan Marişca – pilot de raliu, instructor de conducere defensivă şi pilotaj sportiv.

Organizatorii Maratonului Internaţional Cluj-Napoca ”vă invită să marcaţi în calendar Aprilie 2020, când va avea loc ediţia aniversară.”

Claudiu Gorgan se pregăteşte în prezent şi pentru alte concursuri de mare anvergură. Amintim că sătmăreanul s-a aflat pe lista sportivilor premiaţi de Federaţia Română de Atletism la gala laureaţilor anului 2018, categoria ultraatletism. Claudiu Gorgan a cucerit anul trecut primul titlu naţional la seniori. Cu rezultatul său a stabilit recordul naţional la Alergare 6 ore. Claudiu Gorgan a alergat 78,795 kilometri la concursul de la Timişoara.