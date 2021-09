Claudia Cuic se retrage de la naţională. Când vom mai avea o sătmăreancă la prima reprezentativă?

Baschetbalista Claudia (Pop) Cuic a decis că este mai bine pentru ea să se retragă de la echipa naţională. Anunţul a fost făcut în 20 septembrie 2021 printr-un mesaj postat în mediul online. Baschetbalista de 32 de ani a explicat care sunt motivele.

Mesajul Claudiei Cuic postat în mediul online:

“Am început să mă gândesc serios la momentul retragerii mele de la echipa naţională după naşterea fiicei mele. Am jucat mai bine de un deceniu pentru România, cu onoare şi mândrie, de fiecare dată recunoscătoare pentru că sunt convocată şi pentru că pot cânta imnul, purtând tricoul în care am visat să joc de când eram copil. Având în vedere vârsta, accidentările, intervenţiile chirurgicale la care am fost supusă în ultimii ani şi, nu în ultimul rând, faptul că am devenit de curând mamă, pur şi simplu cred că este timpul să fac un pas în spate şi să las locul altor jucătoare să vină din urmă. Vreau să mulţumesc tuturor fanilor, antrenorilor, colegelor, membrilor staff-urilor tehnice, Federaţiei Române de Baschet, celor din staff-urile administrative şi medicale, alături de care am lucrat. Vă mulţumesc!”

Sătmăreanca Claudia Cuic a debutat la naţionala României în anul 2009, iar în vara anului 2021 a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo alături de echipa de 3X3 a României. Pentru sezonul 2021-2022, sătmăreanca va juca în Turcia pentru echipa Bursa BSB. Amintim că în sezonul trecut, Claudia Cuic a jucat pentru CSM Satu Mare, echipă alături de care a terminat pe locul 2 în Liga Naţională.