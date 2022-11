Clasamentul Times Higher Education al reputaţiei universităţilor

Universitatea Harvard, Massachusetts Institute of Technology şi Universitatea Stanford conduc clasamentul internaţional Times Higher Education al universităţilor în funcţie de reputaţie – ediţia 2022, ranking dat publicităţii miercuri. În clasament apare o singură universitate din Europa Centrală şi de Est, iar în top 10, pe lângă instituţiile din SUA şi Marea Britanie care domină de obicei această ierarhie, mai apar una din China şi una din Japonia.

Clasamentul THE World Reputation Rankings 2022 se bazează pe răspunsurile oferite, în cadrul unui sondaj, de reprezentanţi de vârf ai lumii academice, care sunt rugaţi să numească cel mult 15 universităţi pe care le consideră a fi cele mai bune pentru activităţile de predare şi cercetare, în domeniul lor de activitate.

Top 10 THE World Reputation Rankings 2022

1. Harvard University (SUA)

2. Massachusetts Institute of Technology (SUA)

3. Stanford University (SUA)

4. University of Oxford (Marea Britanie)

5. University of Cambridge (Marea Britanie)

6. University of California, Berkeley (SUA)

7. Princeton University (SUA)

8. Yale University (SUA)

9. Tsinghua University (China)

10. University of Tokyo (Japonia)

Din Europa Centrală şi de Est apare o singură instituţie de învăţământ superior – Universitatea Carolină din Praga, în segmentul 176-200.

În clasament, potrivit sursei citate, SUA sunt reprezentate de 56 de universităţi, Marea Britanie – de 24, China – de 17, Germania – de 16, Olanda – de 10, Japonia – de 9.

Într-o analiză publicată miercuri pe site-ul World Economic Forum, Phil Baty, reprezentant al Times Higher Education, semnalează că primele şase universităţi, reprezentând SUA şi Marea Britanie, ocupă mereu primele poziţii în acest clasament, chiar dacă există unele permutări de la un an la altul.

Specialiştii THE apreciază că acest lucru se datorează fenomenului prin care “succesul produce succes”, dar semnalează şi apariţia unor competitori noi la orizont – cum sunt, de exemplu, universităţile asiatice care urcă în clasament.