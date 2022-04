Ciucă: Vizita în Ucraina a avut două obiective

Premierul Nicolae Ciucă a fost în Ucraina, unde s-a întâlnit cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski şi cu premierul Denîs Şmîhal. Alături de şeful Executivului au mai fost şi preşedintele Camere Deputaţilor, Marcel Ciolacu şi ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.

„Am revenit în această dimineaţă în ţară, după vizita pe care am efectuat-o ieri (marţi n.r.) în Ucraina, la Kiev şi în cele două localităţi afectate de agresiunea armatei Federaţiei Ruse. Este vorba de localităţile Irpin şi Borodianka. Din delegaţie au făcut parte preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Marcel Ciolacu, şi ministrul de externe, Bogdan Aurescu. Doresc să menţionez că vizita a avut două obiective. Primul a fost acela de a continua să exprimăm solidaritatea cu poporul ucrainean în faţa agresiunii Federaţiei Ruse şi, totodată, să condamnăm ferm şi deschis această invazie ilegală, neprovocată, nejustificată. Iar cel de-al doilea obiectiv a fost acela de a stabili şi a continua discuţiile privind sprijinul pe care România îl acordă guvernului şi poporului ucrainean şi, desigur, în acest context, relaţiile bilaterale pe care noi le-am stabilit şi urmează să le consolidăm pe măsura evoluţiei situaţiei.

Am să încep prin a exprima încă o dată cât de afectaţi am fost cu toţii faţă de ceea ce am văzut în Irpin şi Borodianka, două localităţi unde au fost lovite, fără să se ţină cont de absolut nimic, zonele rezidenţiale în care şi-au pierdut viaţa oameni nevinovaţi, civili, au fost distruse locuinţe, au fost distruse şcoli, au fost distruse spitale şi am putut să vedem la faţa locului cum autorităţile locale depun eforturi astfel încât să poată să redea din tot ceea ce poate să însemne partea aceasta de revenire la o aşa-zisă normalitate a vieţii în cele două localităţi. ” a spus premierul Ciucă.