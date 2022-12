Ciucă: Încheiem anul 2022 cu o valoare de aproximativ 11 miliarde de euro din investiţii străine

“ Aş dori să subliniez şi să mulţumesc coaliţiei de guvernare. S-a putut şi se poate constata că atunci când avem o coaliţie stabilă, constituită din partidele care şi-au asumat responsabilitatea guvernării – Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal şi UDMR – practic, prin această stabilitate am putut să inspirăm încrederea tuturor partenerilor sociali şi, de asemenea, să inspirăm încredere partenerilor noştri externi, care au văzut în România o oportunitate de investiţii, oportunitate care s-a concretizat în cea mai mare sumă a investiţiilor străine directe. Din estimările Băncii Naţionale, încheiem anul 2022 cu o valoare de aproximativ 11 miliarde de euro din investiţii străine. Sigur, a fost anul în care am operaţionalizat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi ştim cu toţii toate aceste faze prin care am trecut, fazele trimestriale, unde a trebuit să îndeplinim jaloanele şi ţintele în conformitate cu cerinţele şi cu reformele pe care ni le-am asumat. Am reuşit să operaţionalizăm prima cerere de plată şi am transmis-o şi pe a doua. În felul acesta, în anul 2023, aproximativ 9 miliarde de euro din valoarea totală a fondurilor cuvenite prin PNRR se află în ţară şi vreau să dau asigurări că în perioada următoare vom urmări cu aceeaşi tenacitate şi cu aceeaşi determinare ca jaloanele şi ţintele din PNRR să fie îndeplinite, pentru a putea să ne îndeplinim obiectivele de reformă şi cele de investiţii, existând o legătură directă între reformele pe care le-am asumat prin PNRR cu cele pe care le-am asumat în momentul începerii procesului nostru de aderare la OCDE. Au fost, de asemenea, aprobate programele operaţionale din cadrul multianual financiar 2021-2027. Doresc să le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat astfel încât să putem să ne asigurăm că, prin acordul de parteneriat, România va beneficia de cele 31,5 miliarde de euro prin acest nou cadru multianual. “ a spus premierul Ciucă.