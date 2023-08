Ciucă îi taie avântul lui Ciolacu

Toate discuţiile de până acum în materie de reformă a sistemului bugetar nu sunt decât „materiale de lucru, nefiind nimic decis”, spune Nicolae Ciucă. Această punere la punct a primului ministru Marcel Ciolacu nu vine din partea unui neica nimeni, ci din partea preşedintelui PNL.

După zile întregi de discuţii contradictorii Nicolae Ciucă s-a simţit obligat să iasă cu o declaraţie lămuritoare. În modul cel mai clar cu putinţă Nicolae Ciucă ţine să anunţe că PNL nu renunţă la cota unică.

Liberalii se agaţă de cota unică de 16% considerând-o cheia de boltă, culmea liberalismului românesc.

În rest, ca de obicei, fostul prim ministru o scaldă. În problema tichetelor de masă „urmează să fie luată o decizie”. La fel, „nu s-a discutat concret” nici despre comasarea unor instituţii. Nu este finalizată nici „discuţia pe axa de lux”. Pe scurt, nu s-a luat absolut nicio decizie. Ceea ce rămâne în spaţiul public este impresia că PNL şi PSD sunt pe picior de război şi nu pot cădea asupra unui punct de vedere comun. Fostul prim ministru nu uită să amintească de câte ori are ocazia că România se menţine „pe linia de creştere economică”. Cu asta se va lăuda PNL în campaniile elctorale. În timp ce Germania se străduieşte să intre în recesiune, în ciuda crizei generalizate, Nicolae Ciucă are convidegerea că România va înregistra la sfârşitul acestui an o creştere economică de până la 3%. Un adevărat tigru al Europei. Luând de bun optimismul domnului Ciucă, bazat pe cifre pe care bănuim că nu le cunoaşte în profunzime, dacă am avea un număr de bugetari cu vreo 30-40% mai mic, cu adevărat România ar fi o excepţie în UE şi ar putea face salturi ca un tigru. De asemenea, dacă nu s-ar aproviziona cu produse agricole din Polonia, Ungaria, Bulgaria, Turcia etc. şi ar consuma din producţia din ţară, România ar fi aproape aşa cum spunea Suveranul Pontif, o grădină a Raiului.

Lucrurile care trag România în spate sunt arhicunoscute. Le ştie preşedintele Iohannis, plecat în vacanţă la munte, le ştiu liderii politici, le ştiu bugetarii, precum şi pensionarii de lux, dar nu se schimbă nimic. Zilele acestea a fost numit un nou ambasador în China. Printre primele mesaje pe care le va trimite în ţară, evident preşedintelui Klaus Iohannis, cu siguranţă se va afla şi decizia preşedintelui comunist Xi Jinping de a subvenţiona firmele private. Da, o ţară comunistă a înţeles că motorul dezvoltării sunt firmele private, nu aparatul de stat. PNL ar trebuie să ştie că nu cota unică în sine este motorul dezvoltării, ci întregul ansamblu de măsuri fiscale. Cred liberalii că este suficientă cota unică pentru susţinerea mediului privat? Se pot spăla pe cap cu ea. Atâta vreme cât PNL susţine încrengătura privilegiilor, nu reduce drastic aparatul de stat, serviciile speciale, inclusiv SRI, nu se poate vorbi despre o reformare a statului român.

Unui partid de stânga nu i se poate pretinde să restructureze administraţia publică. Pentru că în sine PSD este un partid de sorginte administrativă.

Atunci ne întrebăm: dacă PNL nu joacă rolul de locomotivă în această călătorie spre simplificarea aparatului bugetar, atunci cine să o facă?

O vor face, verbal, partidele aflate în opoziţie, în special AUR şi USR, urmate de Forţa Dreptei, de PMP, de alte partide care vor intra zgomotos în campania electorală. Dacă reforma lui Ciolacu se soldează cu un eşec răsunător, întregul proces electoral se va derula în jurul răsunătorului eşec girat politic de coaliţia PNL-PSD.

Marcel Ciolacu şi-a pus pe umeri o povară mai mare decât poate duce. PNL pare să jubileze asistând pasiv cum îşi frâng gâtul social-democraţii înaintea campaniilor electorale de anul viitor.

Mereu împăciuitor, Nicolae Ciucă, tocmai prin pasivitatea lui, prin lentoarea care-l caracterizează, îi taie avântul domnului Marcel Ciolacu, cel mai zburdalnic prim ministru, depăşit în unele privinţe doar de preşedintele Traian Băsescu.