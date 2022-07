Ciucă: Deficitul bugetar pe primele şase luni este de 1,71% din PIB

Deficitul bugetar pe primele şase luni este de 1,71% din PIB, iar veniturile au crescut cu 22,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a spus premierul Nicolae Ciucă.

Am să încep prin a menţiona că suntem în procesul de finalizare a analizei execuţiei bugetare pe prima jumătate a anului şi consider necesar să subliniez că această execuţie bugetară reprezintă, practic, radiografia corectă a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului în primele şase luni şi, aşa cum arată datele, putem spune că în pofida crizelor succesive cărora trebuie să le facem faţă, măsurile pe care le-am luat la nivelul Guvernului pentru protejarea economiei şi a cetăţenilor s-au reflectat în creşterea veniturilor şi în menţinerea cheltuielilor bugetare sub creşterea valorii nominale a produsului intern brut.

Am constatat un lucru cât se poate de benefic şi, anume, că deficitul bugetar pe primele şase luni este de 1,71% din PIB. Veniturile au crescut cu 22,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, avem o creştere în valoare nominală de 40,3 miliarde lei, cheltuielile au crescut cu 14,3%, menţinându-se, aşa cum spuneam, sub nivelul de creştere a veniturilor, absorbţia fondurilor europene a crescut cu 16,4%, de asemenea, faţă de perioada similară a anului trecut /…/. Astăzi ne raportăm la un deficit de 1,71%. Alocările pe care le-am stabilit pentru programele de sprijin pentru România au avut la bază măsuri pe care le-am urmărit, astfel încât să se realizeze, practic, cât se poate de concret şi anume, e-Factura, Radarul Mărfurilor, creşterea colectării, iar anul acesta creşterea colectării arată un indicator de 0,6%. Practic, am ajuns la 8,1% din PIB faţă de 7,5% din PIB anul trecut. Acestea sunt cifrele, sunt indicatorii importanţi pe care i-am reţinut. Am să îl rog pe domnul ministru Adrian Câciu să ne furnizeze detalii referitoare la primele elemente din execuţia bugetară.