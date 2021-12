Ciucă: 90% dintre medicii de familie sunt vaccinaţi

Premierul Nicolae Ciucă a avut împreună cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, o întâlnire cu medicii de familie. Cu această ocazie a aflat că 90% dintre medicii de familie sunt vaccinaţi.

„Astăzi, împreună cu domnul ministru Rafila, am avut o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor medicilor de familie, pe care îi considerăm, aşa cum am început întâlnirea cu dumnealor, ca fiind cei mai aproape de cetăţeni şi cei care cunosc cel mai bine comunităţile locale. Am făcut apel la dumnealor să continue efortul pe care l-au făcut până acum, astfel încât împreună să putem depăşi cu bine şi, sperăm, într-o perioadă cât mai scurtă, pandemia COVID-19. Un aspect foarte important a fost acela că am aflat că 90% dintre medicii de familie sunt vaccinaţi, ceea ce este un lucru îmbucurător şi, de asemenea, consider că este demn de subliniat faptul că acesta poate fi considerat ca fiind cel mai elocvent exemplu de încredere în ştiinţă pe care cei care desfăşoară această activitate zi de zi îl dau faţă de cei cărora le acordă asistenţa medicală.

Pe acest pilon construim rolul cheie pe care îl vor avea medicii de familie în gestionarea pandemiei şi practic, urmărim amplificarea rolului şi relevanţei pe care dumnealor îl au în noul plan pe care l-au realizat colegii noştri de la Ministerul Sănătăţii şi considerăm că prin implicarea dumnealor în extinderea capacităţii de testare a pacienţilor, aplicarea tratamentului şi monitorizarea persoanelor cu forme uşoare ale bolii, precum şi informarea cetăţenilor cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 constituie măsuri care se impuneau pentru a putea să facem faţă valului 5 al pandemiei COVID 19. Împreună cu măsurile prezentate de către domnul ministru al Sănătăţii ieri, aceste acţiuni vin să pregătească cât mai eficient capacitatea noastră de răspuns la valul 5. La nivelul Guvernului, vom asigura resursele necesare pentru a susţine sistemul sanitar să facă faţă efectelor pandemiei, iar consultările cu specialiştii trebuie să rămână o constantă în gestionarea crizei sanitare. ” a anunţat premierul Nicolae Ciucă în debutul şedinţei de guvern.