Cîţu:Propunem ca bugetul să intre în parlament în 4 februarie, să fie dezbătut atunci şi aprobat

Premierul Florin Cîţu a anunţat că Guvernul propune ca bugetul pentru acest an să intre în procedură în Parlament pe 4 februarie, pentru a fi aprobat. El a adăugat că a avut mai multe solicitări către miniştrii.

„În şedinţa de guvern de astăzi am început pregătirea pentru bugetul anului acesta, 2021. În acest sens, am făcut o solicitare fiecărui minister, o notă prin care am cerut mai multe lucruri. În primul rând, am cerut o analiză a actelor normative care sunt în vigoare şi au un impact bugetar, dar nu pot fi susţinute în totalitate în bugetul anului 2021, şi alte acte normative, bineînţeles, care sunt în vigoare, dar care nu pot fi puse în aplicare în acest an datorită unor necorelări legislative. Deci, toate actele normative pentru fiecare minister, cu impact bugetar să vedem unde le punem. Am cerut, bineînţeles, pentru aceste acte normative fiecare ministru va trebui să vină cu o notă de prezentare şi cu soluţii.

Al doilea lucru pe care l-am cerut şi l-am solicitat miniştrilor a fost ca în acele ministere unde există în subordine operatori economici să se facă o analiză pe baza rapoartelor contabile şi situaţia financiară, ceea ce am mai şi prezentat. Şi, pe 4 februarie, fiecare ministru va trebui să prezinte spre aprobare în guvern un memorandum care să conţină: situaţia actuală a acestor companii, a acestor operatori economici, cauzele care au determinat înregistrarea de pierderi, plăţi restante, arierate şi aşa mai departe, şi bineînţeles un set de măsuri concrete, cuantificabile şi cu termene clare de realizare pentru eficientizarea acestor companii, acestor operatori economici. Aşa cum am spus, acordarea unor sume de la buget pentru aceşti operatori economici o să fie condiţionată ferm de respectarea implementării măsurilor menţionate în acest memorandum. Pentru fiecare minister va exista un memorandum, condiţiile le vom vedea acolo, iar bugetul sau banii care vor fi alocaţi acestor companii va fi condiţionaţi de aceste condiţii.

Al treilea lucru cerut de la ministere, este situaţia proiectelor de investiţii, un lucru pe care l-am analizat şi anul trecut şi vă spun că am văzut o practică, m-am uitat în ultimii… prin 2016-2020, o practică ciudată: proiecte care au fost incluse în buget, unele au fost bugetate, altele nu au fost bugetate, dar şi unele care au fost bugetate şi execuţia a fost foarte proastă. Deci, am cerut o listă cu toate proiectele de investiţii care au fost incluse în anul trecut, execuţia în 2020, execuţia pe fiecare buget să vedem cum stăm cu ele. /…/ Şi încă o listă cu proiecte de investiţii care au fost incluse în bugetul pe 2020, dar nu au avut prevăzute credite de angajament, deci au fost doar incluse acolo. Aceste liste vor fi trimise către cabinetul prim-ministrului şi Ministerul Finantelor Publice. Pe baza acestor liste, vom face prioritizarea şi vom bugeta aceste proiecte de investiţii pentru anul 2020. A fost prezentată o notă de informare de la Ministerul Finanţelor Publice care va sta la baza unui memorandum făcut de fostul minister al Fondurilor Europene şi Ministerul Finanţelor, cu proiectele care pot fi finanţate din fonduri europene şi nu de la buget de stat. Este lucrul pe care l-am anunţat şi anul trecut când conduceam Ministerul Finanţelor. Vrem ca acele proiecte de investiţii care pot fi finanţate din fonduri europene să fie finanţate din fonduri europene, să nu mai punem presiunea pe bugetul de stat. Şi aici vom avea şi această listă.

Săptămâna viitoare începem procedura pentru bugetul din 2021, cu pregătirea limitelor pentru fiecare minister în parte. Propunem ca bugetul să intre în parlament în 4 februarie, să fie dezbătut atunci şi aprobat. Până atunci, vom face toate aceste analize.” a precizat premierul Cîţu la finalul şedinţei de guvern.