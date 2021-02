Cîţu: Este un an al reformelor, dar şi un an în care se continuă investiţiile

Premierul Florin Cîţu a anunţat miercuri, 10 februrie, la finalul şedinţei de guvern, că proiectul de buget pentru 2021 urmează să fie pus în dezbatere publică în cursul zilei de azi sau cel târziu mâine dimineaţă.

„Aşa cum am promis, vom pune în dezbatere publică bugetul pentru 2021 – în seara aceasta, ori dimineaţă. Şi aş vrea să vă dau câteva repere, de unde am pornit construcţia bugetului. Ştiţi foarte bine, creşterea economică este estimată pentru 2021 la 4,3%, estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, cu un PIB nominal intern brut de 1.116 miliarde lei. Şi aici aş vrea să fim foarte atenţi. Acest PIB, de 1.116 miliarde de lei este cu 7% mai mare decât cel de anul trecut şi similar cu cel din 2019. Deci, avem trei ani la rând în care PIB-ul nominal a fost aproape constant. În această perioadă, aşa cum am spus, cheltuielile au crescut foarte mult. Deficitul bugetar pe care îl estimăm este în jur de 7,14 – 7,15 – 7,16, vom vedea, aici vom calcula exact, să vedem care va fi cifra finală, dar aici ne vom opri. Iar ajustarea deficitului…” a declarat premierul.

De asemenea, Florin Cîţu a precizat că deficitul va reveni sub 3% din PIB abia în 2024, dar şi că executivul european nu este mulţumit de ajustarea din acest an, în contextul în care deficitul ESA va ajunge la 8,2% din PIB.

„Aici este foarte important< acest deficit de 7,16, să spunem, că acum este acolo şi sper să rămână acolo, duce la un deficit ESA – şi aici este deficitul pe care ne evaluează CE, pe care ne evaluează agenţiile de rating şi partenerii internaţionali – de aproape 8,2% din PIB, ceea ce înseamnă că anul trecut am avut deficit ESA de 9,1. Ajustarea este mai mică de un procent. Să ştiţi că cei de la Comisie nu sunt foarte fericiţi cu această ajustare şi va trebui să-i convingem că suntem credibili, de aceea venim cu bugetul pentru 2022, pentru a arăta că suntem credibili şi că avem reforme şi în anul următor. Revenirea la 3% se face, vom reveni pe cash sub 3% şi pe ESA în 2024, şi pot să vă spun că, pentru 2022, este un deficit de 5,84 pe cash, 6,36 pe ESA, 4,37 pe cash în 2023 şi 4,68 pe ESA tot în 2023, iar în 2024 – 2,89% din PIB pe cash şi 2,9 pe ESA. Deci, este un program pe patru ani de a stabiliza finanţele publice şi de a reveni la un deficit sub 3%. Veniturile anul acesta am spus că vor avea o creştere de aproape 13% faţă de anul trecut, ceea ce înseamnă 32,68% din PIB, dar, aici, atenţie, sunt o mare parte din veniturile pe care noi le-am amânat anul trecut prin măsuri fiscale. Le vom încasa anul acesta. Sunt companii care au avut veniturile reeşalonate şi le vom încasat în acest an.” a adăugat Cîţu.

El a subliniat că 2021 trebuie să fie anul reformelor.

„Aş vrea să mai vorbesc puţin de investiţii, pentru că, aşa cum am promis, este un an al reformelor, dar şi un an în care se continuă investiţiile şi chiar vor creşte. Investiţiile în anul trecut, execuţia bugetară a fost cu 10 miliarde mai mare decât în 2019, de 53,2 miliarde, şi graţie unui principiu pe care l-am respectat anul trecut: am vrut ca jumătate din aceste investiţii să fie făcute pe fonduri europene, jumătate de la buget; au fost 46% făcute din fonduri europene. Continuăm în aceeaşi direcţie şi în 2021. Investiţiile vor creşte la aproape 61 de miliarde de lei faţă de anul trecut, cu aceeaşi componenţă: vom avea un procent mai mare, eu sper mai mare de 50%, aproape 60% să fie din fonduri europene şi 40% de la buget. Iar miniştrii au acest mandat, de a începe reforma şi de a reduce cheltuirea banului public. Bineînţeles, la sănătate vom continua acele programe şi în 2021 şi mai apare o cheltuială suplimentară: vaccinul; aceşti bani sunt puşi acolo, în campania de vaccinare, inclusiv plata vaccinului. Veţi vedea detaliile pe ministere în aceste zile. Repet, este forma de buget din acest moment, care intră în dezbatere publică, bugetul o să fie aprobat săptămâna viitoare”, a mai spus Florin Cîţu.