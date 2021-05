Cîţu:De mâine putem să vaccinăm şi adolescenţii

De mâine putem să vaccinăm şi adolescenţii, a declarat premierul Florin Cîţu luni, 31 mai, la inaugurarea Programului Naţional de Suport „Din grijă pentru copii”. El a avertizat că „este nevoie de cât mai multe persoane vaccinate pentru a trece peste pandemie”.

„Sunt foarte fericit că am făcut acest eveniment şi am reuşit să-l facem exact la timp, pentru a marca într-un mod special Ziua Copilului, cu un program pe care îl facem – „Din grijă pentru copii”. Felicitări, doamna Turza. Sunt sigur că o să iasă o dezbatere foarte bună, din care o să avem de câştigat. Ştim foarte bine că în această pandemie, copiii au suferit foarte mult, au fost izolaţi de rude, de prieteni, de colegi şi era foarte greu să le explicăm de fiecare dată de ce, pentru că, până la urmă, asta a fost problema. De aici a venit ideea acestui program, un program care a fost făcut special pentru a se uita la această stare emoţională, la acest impact, să vedem ce putem să facem acum, că suntem în perioada a doua, de a trece peste această pandemie şi cum putem să îi ajutăm. Este o discuţie pe care am avut-o, mai veche, cu doamna consilier şi îmi pare bine că s-a materializat acest program acum şi vom începe.

În acelaşi timp, este o coincidenţă, avem în continuare o campanie de vaccinare în derulare şi de mâine putem să vaccinăm şi adolescenţii. Îi încurajez pe părinţi să ia cea mai bună decizie pentru copiii lor, dar trebuie să înţelegem că e nevoie de cât mai multe persoane vaccinate pentru a trece de pandemie.

Suntem astăzi aici pentru a găsi soluţii la această problemă. Îmi pare bine că suntem printre primele ţări şi, în acelaşi timp, cred că mai sunt câteva premiere. Nu ştiu dacă există foarte multe program guvernamentale în care se vorbeşte de inteligenţă emoţională, cred că este o premieră, iarăşi, şi vreau să văd exact în ce direcţie o să mergem. Şi, la fel, programul guvernamental în care se vorbeşte despre anxietate, despre depresie la copii, lucruri pe care poate şi noi, în societate, de multe ori le-am ascuns, nu sunt lucruri pe care vrem să le aducem în prim-plan, şi îmi pare bine că avem curajul să facem un program guvernamental care să se ocupe de această problemă care există şi la noi în societate şi care a fost accentuată în această perioadă.

Îmi pare bine că sunt specialişti la această masă. Eu sunt un observator şi vreau să văd rezultate, sunt sigur că o să fie bune. Şi sunt bucuros că o văd şi pe doamna ministru a muncii aici, cu noi, pentru că foarte multe dintre concluzii vor trebui să fie susţinute prin programe care vor fi implementate de Ministerul Muncii şi mai e şi susţinerea domnului preşedinte, prin doamna consilier Ligia Deca, care, iarăşi, arată clar cât de important este acest program pentru noi şi această tematică. Suntem astăzi aici din grijă pentru copii, pentru că ei sunt viitorul nostru.”, a spus premierul.