Cîţu: Venitul creşte, puterea de cumpărare a românilor creşte

România are toate condiţiile pentru a avea în următorii patru ani o explozie a creşterii economice, un număr mai mare de locuri de muncă şi că pot fi făcute autostrăzi şi spitale care nu s-au făcut în ultimii 30 de ani. Anunţul a fost făcut de premierul Florin Cîţu.

„Am pregătit măsurile economice, avem în negociere PNRR, sunt fondurile europene, dar trebuie să trecem de această perioadă şi numai prin vaccinare, printr-o campanie de vaccinare de succes putem să ajungem mai repede la această perioadă. Lucrurile arată foarte bine în economie în acest moment. Venitul creşte, puterea de cumpărare a românilor creşte, avem investiţii în creştere şi sunt resurse financiare pe care le aşteptăm – 29,2 miliarde de euro din PNRR, 46 de miliarde euro fonduri europene, plus bugetul de stat, în fiecare an. Deci avem toate condiţiile pentru a avea în următorii patru ani o explozie a creşterii economice, un număr mai mare de locuri de muncă, putem să facem şi autostrăzi, şi spitale, lucruri care nu s-au făcut în 30 de ani de zile. Le putem face acum, dar mai avem acest lucru, să trecem peste pandemie; trebuie să ne vaccinăm – pentru asta sunt astăzi aici şi voi merge la încă un centru de vaccinare pentru a susţine campania de vaccinare. Am să iau câteva întrebări şi după aceea o să mergem şi în altă parte.” a declarat premierul Florin Cîţu la Suceava.