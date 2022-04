Cîţu şi-a dat demisia din fruntea partidului PNL

Florin Cîţu a anunţat sâmbătă, 2 aprilie 2022, că şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte PNL.

El nu-şi va da demisia şi din funcţia de preşedinte al Senatului.

„Este clar pentru mine că această coaliţie cu PSD a fost greu de digerat, nu a fost un lucru natural. Tot ceea ce am făcut în această funcţie, de când am preluat funcţia de ministru al Finanţelor, premier şi această funcţie de preşedinte PNL, am luat decizii pentru binele României. Am spus că sunt măsuri, şi dacă eram ascultat astăzi nu aveam aceste probleme, dar sunt măsuri care vor avea efect de bumerang, ştim foarte bine că aşa se întâmplă. Am corectat, când am preluat guvernarea României în 2019, probleme care s-au acumulat între 2017 şi 2019. Din păcate, văd iarăşi acelaşi ritm”, a declarat Cîţu.

Acesta spune că dacă nu era coaliţia guvernamentală cu PSD, ar fi continuat în funcţia de lider al PNL.