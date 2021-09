Cîţu: S-a suplimentat cu 70 de milioane de lei programul Ministerului Sănătăţii pe ATI

Bugetul Ministerului Sănătăţii va fi suplimentat cu 386 de milioane de lei, inclusiv în vederea achiziţionării de medicamente precum Remdesivir şi Tocilizumab, necesare în tratamentul anti-COVID, a anunţat prim-ministrul Florin Cîţu.

„În şedinţa de guvern de astăzi am aprobat, prin hotărâre de guvern, alocarea a 386 de milioane de lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă, pentru a achiziţiona medicamente destinate tratării pacienţilor COVID-19 internaţi în unităţile sanitare din România; /…/ aceşti bani nu au fost ceruţi la rectificarea bugetară. Stocul pentru Remdesivir era doar pentru încă o lună, pentru Tocilizumab era doar pentru încă trei săptămâni şi, pentru prima oară, am comandat şi anticorpi monoclonali – aceasta este o comandă făcută tot de Comisia Europeană în numele României, am aderat şi noi la această comandă. În plus, pe lângă aceste sume, care au fost propunerile Comisiei de boli infecţioase – deci ele vin de la comisia de specialitate – s-a suplimentat cu 70 de milioane de lei programul Ministerului Sănătăţii pe ATI destinat îngrijirii şi acordării tratamentelor pacienţilor critici. Deci, acest guvern, aşa cum am spus de fiecare dată, dacă este nevoie de resurse suplimentare pentru sănătate vom găsi de fiecare dată şi vom suplimenta.”, a declarat premierul Florin Cîţu la finalul şedinţei de Guvern.