Cîţu: România încă păstrează măsurile cele mai relaxate din Uniunea Europeană

La finalul şedinţei de Guvern, Premierul Florin Cîţu a explicat noile restricţii. Cîţu susţine că toate aceste restricţii sunt necesare şi că ţara noastră are cele mai relaxare măsuri privind reducerea riscului de răspândire a virusului.

„Săptămâna trecută, în şedinţa de Guvern, am aprobat o serie de măsuri şi am spus atunci că aceste măsuri au rolul de a ne ajuta să depăşim această perioadă dificilă, de a reduce răspândirea coronavirusului. Cred că este important să explic puţin – v-am spus şi atunci, dar poate nu am fost foarte clar – cum am ajuns la aceste măsuri, care a fost procedura pe care am urmat-o. În februarie, în ianuarie, ţin minte că tot primeam întrebări de la dumneavoastră, de la jurnalişti sau de la persoanele cu care mă întâlneam, referitoare la diferenţa sau ce se întâmplă în România relativ la ce se întâmplă în Europa; pentru că în Europa vedeam măsuri din ce în ce mai restrictive şi România rămânea cu măsuri relaxate. Şi, de fiecare dată, vă spuneam că mă uit la mai mulţi indicatori. Dar erau indicatorii la care ne uităm cu toţii: la numărul de persoane care sunt confirmate, de cazuri confirmate în fiecare zi, dar mă uitam şi la alţi indicatori, mă uitam la numărul de persoane care ajung la ATI; mă uitam la numărul de persoane care sună la 112 în legătură cu coronavirusul; mă uitam la numărul de decese pe care le vedeam zilnice. Şi am spus de atunci că în acel moment nu se justifica nicio măsură, România are o strategie bună. Din păcate, începând cu finalul lunii februarie, a început să crească uşor numărul cazurilor COVID sau al persoanelor care au fost confirmate cu COVID-19, zilnic, a început să crească numărul cazurilor persoanelor care au ajuns la ATI, a început să crească şi numărul persoanelor care au decedat din cauza coronavirusului şi a început să crească şi numărul apelurilor la 112 legate de coronavirus. Având în vedere toţi aceşti inidcatori, am luat decizia de a avea consultări cu prefecţii din toate judeţele, cu Asociaţia Municipiilor şi Oraşelor, cu Asociaţia Consiliilor Judeţene, pentru a găsi soluţii pentru perioada următoare. Am vrut întâi să am discuţia cu aceşti oameni pentru că ei sunt liderii locali, sunt oamenii cu cea mai mare rată de încredere, sunt oameni în care lumea are încredere. Şi le-am spus din primul moment, aşa cum le-am spus şi spun de un an de zile< nu vrem să închidem economia, nu am vrut să închidem economia, am vrut să găsesc soluţii, soluţii care să se folosească pentru fiecare localitate în parte. Şi am venit cu această variantă, împreună, am discutat cu aceşti oameni, de a avea soluţii care să fie implementate, măsuri care să apară atunci când avem un anumit grad, o anumită rată de incidenţă, de exemplu, este un mod de a calcula lucrurile. Dar am vrut neapărat să nu avem o soluţie unitară pentru toată România, să fie lucrurile aplicate pe fiecare localitate în parte, pentru că fiecare localitate are o particularitate a ei. Acesta a fost primul obiectiv al discuţiilor.

Al doilea obiectiv al discuţiilor a fost acela de a mă asigura că, împreună cu cultele religioase, găsim o soluţie pentru a sărbători Paştele anul acesta. Şi ştiţi foarte bine că am avut această discuţie şi am găsit o soluţie şi anul acesta, cu măsurile pe care le vom implementa, care trebuie să fie respectate, vom putea sărbători şi Paştele catolic, şi Paştele ortodox la biserică, chiar şi Paştele evreiesc. Deci, pentru toate acestea am găsit soluţii.

A treia întâlnire pe care am avut-o, pentru că, da, cu toţii de uităm la date, dar am vrut să am şi întâlnirea, şi discuţia onestă, cu specialiştii. Şi m-am întâlnit cu medici epidemiologi, cu oameni care lucrează în ATI, am avut o întâlnire la Ministerul de Interne, exact pe situaţia actuală, am vrut să înţeleg exact ce se întâmplă, care sunt diferenţele faţă de celelalte valuri. De exemplu, acum suntem la peste 6000 de cazuri, în decembrie, când situaţia era dificilă, eram la 4000 de cazuri. De ce am ajuns aşa de repede la 1400 de cazuri? Şi am aflat câteva lucruri care sunt diferite faţă de ce s-a întâmplat anul trecut în România. În primul rând – şi asta este cel mai îngrijorător – persoanele care ajung la secţia ATI, ajung într-o situaţie mult mai dificilă şi mult mai gravă decât anul trecut. Faptul că ne putem testa acasă, avem aceste teste şi stăm acasă, e adevărat, când vedem că suntem testaţi pozitiv, multe persoane nu-şi iau medicaţia, nu sună medicul de familie şi atunci ajung într-o situaţie mult mai gravă la ATI. Asta e o mare diferenţă faţă de ce aveam anul trecut. Vă spun, trebuie să ascultăm foarte mult ce ne spun medicii, pentru că situaţia în sistemul medical, presiunea pe specialiştii din sistemul medical este foarte-foarte mare. Nu are sens acum să intrăm discuţii despre de ce avem doar 1.400 de paturi în România, 1.500. Vom avea 1.600. Am cerut 1.600, vor fi 1.600. Este un sistem de sănătate care aşa a fost construit în ultimii 30 de ani de zile şi pe care nu putem să-l schimbăm în două – trei luni de zile sau nici măcar un an. Bineînţeles că alocăm resurse suplimentare – şi astăzi am alocat iarăşi, şi domnul ministru al sănătăţii vă va explica unde -, dar nu poţi peste noapte să schimbi lucrurile. De aceea era nevoie de aceste măsuri şi am cerut soluţii de la specialişti ce putem să facem să încetinim răspândirea virusului, o perioadă, ca să ne permită nouă să accelerăm campania de vaccinare. Pentru că trebuie să ştim, cu toţii, că singura soluţie de a ieşi din pandemie o reprezintă de vaccinarea. Nicio altă măsură nu ne ajută să eliminăm pandemia. Suntem conştienţi de acest lucru. Tot ceea ce facem este să încetinim răspândirea bolii, ca să putem să ne vaccinăm. Prin vaccinare, după aceea, vom putea să scăpăm de pandemie. Şi au fost multe discuţii, e adevărat. Specialiştii au venit cu măsuri mult mai dure. Am venit cu o variantă şi am spus şi atunci, o spun şi acum: am luat această decizie pentru că trebuie să luăm în calcul şi faptul că România şi cetăţenii României sunt de un an de zile în această situaţie dificilă şi înţeleg că toţi avem această reticenţă pentru noi măsuri care credem că vin împotriva libertăţilor noastre. Dar sunt măsuri care ne ajută – ne ajută pe termen scurt, acum, luna aceasta, luna viitoare – să putem să accelerăm campania de vaccinare. După aceea, veţi vedea că lucrurile se vor schimba.

Am vrut să ştiţi toate acestea pentru că nu a fost o decizie uşoară. Şi, bineînţeles, putem să discutăm despre decizie.

În acelaşi timp, vreau să vă aduc aminte că, în continuare, sunt în vigoare regulile de anul trecut, prin care putem să facem decalarea orarului de muncă, deci oamenii pot să ajungă la muncă la diferite ore – a fost o măsură pe care am aprobat-o anul trecut pentru a nu aglomera transportul în comun; telemunca este în vigoare şi pentru cei din sectorul privat, şi pentru cei în sectorul public. România are astăzi, zilnic, peste 6.000 de cazuri; în decembrie aveam 4.000 de cazuri. Era clar că trebuia să luăm o măsură, trebuia să venim cu măsuri suplimentare. Şi am venit cu măsuri suplimentare care, şi astăzi, sunt cele mai relaxate din Uniunea Europeană. Nu printre cele mai relaxate; sunt cele mai relaxate din Europa! România încă păstrează măsurile cele mai relaxate din Uniunea Europeană, astăzi, dacă le luăm în ansamblu. Pe lângă aceste măsuri şi aceste reguli, am venit şi cu măsuri care susţin mediul economic. Eu sunt cel mai conştient şi de aceea am susţinut tot anul trecut şi susţin în continuare că nu vreau să închidem economia. Da, avem nevoie de oameni sănătoşi pentru a avea o economie puternică, dar avem nevoie de o economie puternică pentru a avea oameni sănătoşi. Deci, lucrurile merg mână-n mână. Şi am venit cu acele măsuri prin care am prelungit o serie de facilităţi şi în 2022 şi pentru sectorul HoReCa, dar şi pentru celelalte sectoare din economie, măsuri care au funcţionat anul trecut şi vor funcţiona şi anul acesta.

Vreau să vă spun că cifrele preliminare pentru luna martie arată clar o creştere a veniturilor la buget mai mare de 10% şi un deficit bugetar mai mic decât anul trecut, în aceeaşi lună. Economia funcţionează, oamenii îşi fac treaba, măsurile pe care le-am luat dau rezultate. Trebuie doar să avem puţină răbdare în lunile martie şi aprilie. Dacă respectăm măsurile în aceste două luni de zile şi vom accelera campania de vaccinare, veţi vedea că, aşa cum a fost şi anul trecut şi în ciuda tuturor criticilor, am spus că vom avea o economie care îşi va reveni şi a revenit, am avut cea mai mare creştere economică, vom avea şi locuri de muncă şi vom avea şi resurse ca să putem să plătim toate nevoile pe care le vom avea anul acesta. Aici voiam să vin să explic puţin aceste măsuri, cred că nu au fost foarte bine explicate, o să iau câte o întrebare de la fiecare jurnalist.” a spus premierul Florin Cîţu.