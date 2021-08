Cîţu: Prima sarcină a ministrului este de a menţine deficitul sub 7,16%

Premierul Florin Cîţu a participat, joi, la Ministerul Finanţelor, la preluarea mandatului de către Dan Vîlceanu. Şeful Executivului a delarat că prima „sarcină„ pe care i-a trasat-o noului ministru este de a menţine deficitul sub 7,16% până la finalul anului.

„Am îndeplinit procedura de predare-primire a ministerului, după 45 de zile de interimat, aşa cum v-am spus din momentul în care am preluat. Am rămas aici aproape 45 de zile. Câteva dintre lucrurile care au fost blocate în prima parte a anului au fost deblocate, e-facturarea începe la 1 septembrie, Banca Internaţională de Dezvoltare, un proiect care a fost întârziat mult prea mult şi de care avem foarte mare nevoie. Am rămas cu o restanţă pe care va trebui să o ia domnul ministru, acel grup de lucru care se va ocupa de soluţia pentru companiile financiare de stat, ce vom face cu aceste companii de stat în perioada următoare, pentru că Banca Internaţională de Dezvoltare va prealua foarte multe din atribuţiile acestor instituţii, dar lucrurile vor merge în perioada următoare mai bine. În acelaşi timp, am discutat despre consolidarea fiscală, despre, lucrul la care eu ţin foarte mult, să nu depăşim deficitul bugetar şi să ne menţinem strategia fiscal-bugetară aprobată la începutul anului, cu un deficit bugetar care să ajungă sub 3% în 2024. E un lucru pe care l-am transmis domnului ministru şi la care ţin foarte mult. (…) Prima sarcină este aceea de a menţine deficitul sub 7,16% spre finalul anului şi de a rămâne în parametri strategiei fiscal-bugetare. Este cel mai important lucru. Şi, în acelaşi timp, se ştie foarte clar că nu voi accepta niciodată creşteri de taxe în acest mandat.” a declarat premierul Florin Cîţu.