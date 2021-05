Cîţu: PNRR va susţine creşterea economică, dar şi reformele

Premierul Florin Cîţu a declarat că România va depune un Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi susţine că vrea să fie aprobat din momentul în care este depus.

„Am avut astăzi o şedinţă importantă, la finalul căreia am avut discuţii şi am făcut un sumar al vizitei la Bruxelles, referitor la PNRR şi obiectivele pentru miniştri în următoarele câteva săptămâni, pentru a ne asigura că avem cel mai bun PNRR, care să fie aprobat la Comisia Europeană. Despre ce s-a discutat la Bruxelles< în primul rând, am fost acolo ca să ne asigurăm că suntem pe drumul cel bun cu PNRR, vreau să fie un program care să fie aprobat în momentul în care este depus şi am prezentat Comisiei Europene obiectivele noastre în ceea ce priveşte reforma, obiectivele noastre în ceea ce priveşte economia şi modul în care PNRR va susţine, în următoare perioadă, creşterea economică, dar şi reformele. Acest ”concept paper” a fost foarte bine primit de Comisia Europeană. Aţi văzut şi dumneavoastră şi remarca doamnei preşedinte Ursula von der Leyen, care a spus foarte clar că România face progrese în ceea ce priveşte reformele, (remarca n. r.) este pe baza acestui document, dar şi pe ceea ce ne-am asigurat.

Am asigurat-o pe doamna preşedinte că acesta este guvernul care va face reforme, în perioada următoare şi, de aceea, avem nevoie şi de un PNRR care să susţină partea de reforme.” a declarat premierul Florin Cîţu după şedinţa de guvern.