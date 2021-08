Cîţu: O eventuală cotă de refugiaţi afgani în România o vom discuta în CSAT

Prim-ministrul Florin Cîţu a anunţat că discuţiile referitoare la o eventuală cotă de refugiaţi afgani în România vor avea loc în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi la nivelul Uniunii Europene.

„În ceea ce priveşte o eventuală cotă de refugiaţi în România, aceste discuţii vor avea loc în primul rând la nivelul Comisiei Uniunii Europene şi după aceea vom discuta şi în România. Bineînţeles, vom discuta şi în şedinţa CSAT de săptămâna viitoare „, a declarat premierul Florin Cîţu.

Şeful Executivului a prezentat şi situaţia cetăţenilor români aflaţi în Afganistan.

„Azi dimineaţă la Kabul am mai extras patru persoane< un cetăţean român şi alte trei persoane de altă cetăţenie. Suntem în contact permanent cu încă 14 persoane care au ajuns la aeroport şi vom pregăti acum procedura de a-i aduce în Islamabad şi, aşa cum am spus şi aseară, am luat legătura cu bursierii afgani care veneau în România, cu nouă dintre ei s-a luat legătura, erau 14 parcă toţi, câţiva dintre ei şi-au exprimat dorinţa de a veni în România şi facem toate demersurile de a-i aduce în România. Pentru personalul care a lucrat cu MApN în Afganistan se fac toate demersurile. Acea procedură este în derulare. ” a adăugat Florin Cîţu.